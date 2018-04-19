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洛阳启动跨境电商人才培养项目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-27 08:51

　　26日，洛阳“百城千校·百万英才”跨境电商人才培养项目在洛龙区正式启动，政府、高校和企业三方将携手，为我市跨境电子商务发展和外贸提质增效培养和储备一批优秀专业人才。

　　“百城千校·百万英才”项目由阿里巴巴等单位组织执行，旨在通过校企合作，力争在3年内培育出100万名跨境电子商务领域人才，助力中国外贸转型升级。

　　在昨天的项目启动仪式上，项目承办单位河南泞泽电商公司与河南科技大学、洛阳师范学院、洛阳理工学院等举行签约及授牌仪式。下一步，该项目将通过学生自愿报名等方式进行学员募集，在上述高校的外语学院、商学院等相关院系开设课程或进行课外培训，并提供跨境电商实际操作等后续服务，进一步引导大学生“双创”，推进我市电商产业发展。

　　洛龙区首期跨境电商培训班也于当日开班。该活动由区政府主办，首期学员50人，针对具备该区户口或在区内就业的人员，由政府“埋单”进行培训。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 张俊望）
[ 责任编辑：席倩倩]
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