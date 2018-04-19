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洛阳一对新人遇堵车 为赶良辰高速路上拜天地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-27 08:45

　这对儿新人的婚礼吸引不少人围观(视频截图)

　　(采访对象提供)

　　“你们这场婚礼火啦！”这两天，小伙儿常远飞与新婚妻子麦笑洋不断接到亲友们的电话。原来，他们结婚当天，迎亲车队赶往婚礼现场时，在高速公路上遇到堵车动弹不得。为不错过良辰吉时，这对儿新人就地举行了约3分钟的婚礼。此事被发到网上，引起不少网友的关注与祝福。昨日，《洛阳晚报》记者联系到这对儿新人。

　　1 通过网络，俩人结缘

　　昨日上午，记者联系到新郎常远飞时，他正陪新婚妻子麦笑洋到娘家回门。说起这场婚礼，新娘笑着说：“一辈子就这一次，终生难忘！”

　　常远飞今年26岁，家在市区，他的妻子麦笑洋家在宜阳县高村镇，今年21岁，目前是市区一家幼儿园的老师。去年年初，俩人通过网络认识。

　　虽然隔着屏幕，但常远飞与麦笑洋聊得很投缘。一个多月后，俩人确定了恋爱关系。去年4月，常远飞与麦笑洋首次见面，还见了双方父母，获得长辈们的支持。去年国庆假期，两家人就见面选好了日子，将婚期定在今年4月23日。

　　2 眼看要错过良辰吉时，司仪建议就地举行婚礼

　　时间飞逝，常远飞与麦笑洋的婚期如期而至，两家相距约50公里，按照计划，迎亲队伍路上要花费一个半小时左右时间。

　　23日9时许，迎亲队伍准时到达新娘家。10时许，常远飞接到新娘返回。“我们走的高速，一路上比较畅通。”常远飞说，等他们到达洛阳快下高速时，突然遇到堵车，前方堵了有一两公里长。

　　距离婚礼举办时间12时还有1个小时，大家只好耐心等待。然而，堵车状况并没好转，现场众人及在酒店的亲人急得不知如何是好。

　　眼看举行婚礼的良辰吉时马上到了，这可咋办？随行的司仪随机应变，建议常远飞就地举行一场简短的婚礼。

　　起初，新娘有些不情愿。“新娘老家的习俗是不到新郎家脚不能沾地。”司仪说，他开导新娘，在高速公路上举行婚礼也很好，寓意为奔上幸福快速路。经司仪这么一说，新娘终于答应了。常远飞又将情况告知父母，征得了家人同意。

　　3 亲友得知此事，

　　酒店大厅里笑声一片

　　看到一对儿新人在高速公路上举行婚礼，不少司机走过来向新人表示祝贺，并拿手机围观拍照。“面对着这么多陌生人举行婚礼，我和妻子很不好意思。”常远飞说，他都不敢看大家。

　　“我只安排新郎新娘拜天地、夫妻对拜，让新郎新娘向在场的人鞠躬致谢。”司仪说，整个过程仅用时约3分钟，随后大家回到车上，不久后，道路就恢复了畅通。

　　13时许，迎亲队伍到达酒店，亲朋好友得知新郎新娘已在高速公路上举行过简单仪式后，大厅里充满了笑声和掌声。随后，新郎新娘又拜了双方父母，完成婚礼的剩余环节。

　　“婚礼当晚，我们就在网上看到关于我们结婚的视频了，没想到引起这么多人的关注和祝福。”麦笑洋说，她跟常远飞既激动又开心。

　　对此，我市一些交警认为，这对儿新人采用不得已而为之的办法举行婚礼，不过从安全角度来说，上述行为不妥，若遇堵车，可暂时到安全区域等待。（洛阳晚报记者 魏巍）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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