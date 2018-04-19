洛阳中集凌宇：研发绿色环保产品 勇当转型升级排头兵

近日，在洛阳中集凌宇汽车有限公司生产线上，工人们正在装配一批轻量化铝合金工程罐车，该型设备属于企业自主研发的低碳、节能的环保绿色产品。

近日，在洛阳中集凌宇汽车有限公司生产线上，工人们正在装配一批轻量化铝合金工程罐车，该型设备属于企业自主研发的低碳、节能的环保绿色产品。

目前，洛阳中集凌宇汽车有限公司推出的标准化、轻量化的搅拌车、粉罐车和液罐车三大罐车产品在市场上取得了良好口碑，并出口到50多个国家和地区，该公司正加快资源整合，探索发展新能源汽车，勇当引领我市传统产业转型升级的排头兵。（洛阳日报记者 潘郁 通讯员 于晓伟 摄）