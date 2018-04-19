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中国一拖柴油机公司：“国三”升“国四” 产品上档次
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-27 08:51

　　最近，中国一拖柴油机公司装配一车间的工人们发现：上班的路变了。

　　水泥路面穿上了黄绿相间的塑胶“衣裳”。工人们都说，踩在上面要带着几分小心——简直像迎接贵宾的长毯。进车间的工序也多了一项“戴鞋套”。

　　车间里有啥新宝贝，要这么隆重对待？原来，为生产“国四”柴油机而新建的中国一拖新型智能装配线(如图)就在这里刚刚投产。走进一看，豁然开朗：

　　自动化装备多——

　　迎面一台台“空中电梯”，能够将清洗后的发动机缸体通过空中路线自动输送至预装线，在解决缸体输送问题的同时，还能有效减少转运过程中的磕碰伤。

　　缸体搬运设备格外显眼，用的是世界四大机器人制造商德国库卡生产的“泰坦”机器人。这款世界上最大的工业机器人，兼具力大无比和精细操作的优点：具备1000公斤的负荷能力，重复精度范围却能保持在0.1毫米以内。

　　“国三”升级“国四”，对于产品的要求进一步提高，对于自动化设备的需求也大大增加。一拖柴油机公司工艺技术部副部长唐海兵说：“整个车间共有各类自动、半自动设备39台(套)，并配备53把电动单轴拧紧枪，能够实现关键及重要工序的自动装配和在线检测，从而全面提升制造过程一致性保障与控制能力。”这些设备的来头还都不小：瑞士古德尔桁架机械手、德国库卡机器人、阿特拉斯电动拧紧轴……个个都是行业里的“明星产品”。

　　除了琳琅满目的自动化设备，这里多的还有显示屏——

　　车间正上方的一块显示屏时刻更新，标记着当天的生产数据：截至25日当天，规划生产120台的任务已全部完成。生产线上，几乎每台设备都要配备小显示屏，上面展示的一组组数据，表明零部件的装配状态。

　　这是车间的“大数据”系统。正是借助安装在各个设备上的传感器录入数据，并通过显示屏进行显示，加上背后的制造执行系统，车间才具备基础数据管理、计划管理、生产指导等信息化功能。

　　“这还给整个生产建立了一个可追溯的功能。”唐海兵说。由于整线所有拧紧、扫码、自动测量等信息均会通过系统自动上传服务器，生成制造档案，所有设备的运行状态、工序流转信息也能同步进行全线自动跟踪，一方面在生产阶段可以避免失误，另一方面，一旦产品后期出现问题，也很容易通过追溯精准定位。

　　特别多的还有信号灯——

　　如同交通指挥信号一般：红灯亮，意味着生产故障；绿灯亮，便是生产顺利。信号灯的设置，也使得各个区域的工作状态一目了然。

　　经过整体智能化改造后，相较于过去，这条生产线的工人已减少三成，劳动效率已提高五成，并可兼容生产千种型号以上的发动机。完全达产后，这里每100秒就可下线一台“国四”柴油机。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 宋贤敏 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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