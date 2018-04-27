伊水游园，位于美丽的伊河两岸，正在进行的绿化提升工程涉及龙门古韵段和中央商务段，目前工程已过大半。五一小长假前，龙门古韵段的4个新建停车场将全部投用，可为龙门石窟景区周边添500个停车位。预计5月底，伊水游园绿化提升工程全部完工。

伊水游园龙门古韵段风景迷人

核心提示

蜿蜒的伊河边，芦苇随风摆动，水中小岛上绿树成荫，偶有几只白鹭从小岛上飞过；河边游园广场内，不少市民休闲锻炼，他们身旁是盛开的花朵……

这幅美丽的画面，是记者昨日在伊河伊水游园内捕捉到的。

伊水游园，位于美丽的伊河两岸，正在进行的绿化提升工程涉及龙门古韵段和中央商务段，目前工程已过大半。五一小长假前，龙门古韵段的4个新建停车场将全部投用，可为龙门石窟景区周边添500个停车位。预计5月底，伊水游园绿化提升工程全部完工。