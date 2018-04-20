洛阳出台高中阶段教育普及攻坚实施方案

《洛阳市高中阶段教育普及攻坚实施方案》(以下简称《方案》)日前印发。《方案》明确了我市高中阶段教育普及攻坚的目标，其中，到2020年，全市计划新建普通高中4所，改扩建22所。

《洛阳市高中阶段教育普及攻坚实施方案》(以下简称《方案》)日前印发。《方案》明确了我市高中阶段教育普及攻坚的目标，其中，到2020年，全市计划新建普通高中4所，改扩建22所。

根据《方案》，到2020年，全面普及高中阶段教育(包括普通高中、职业中专、成人中专、职业高中、技工学校)，适应初中毕业生接受良好高中阶段教育的需求；全市高中阶段教育毛入学率在93%以上，全面消除普通高中超大班额，大班额比例控制在10%以内；普通高中教育与中等职业教育结构更加合理，学校办学条件明显改善，经费投入机制更加健全，教育质量明显提升。

●逐年增加普通高中学位

根据《方案》，各县(市)要分年度新建、改扩建一批学校，逐年增加普通高中学位。在中等职业学校方面，将通过撤销、合并、兼并、划转、转型、共建等办法，整合弱、小、散的中等职业学校资源。今年，全市计划将中等职业学校整合到32所以内，完成洛阳市职业教育中心新校区建设，各县(市)要建设与区域人口发展相适应的在校生不低于3000人的职教中心。到2020年，我市计划建成8所以上全省乃至全国知名的示范性职业教育特色学校。此外，我市支持高中阶段民办学校发展，积极支持各类办学主体举办民办职业教育。

●全面建立生均拨款制度

《方案》明确，我市全面建立生均拨款制度，按照城市区公办普通高中生均公用经费不低于2000元、县(市)不低于1500元的标准，保障经费投入。

《方案》要求，各县(市)要调整优化财政支出结构，加大对职业教育的投入力度，保证教育费附加用于职业教育的比例不低于30%，将农村科学技术开发、技术推广经费的10%到20%用于农村职业教育。

●完善扶困助学政策

除了落实高中阶段教育各类学校家庭经济困难学生国家资助政策，我市鼓励企事业单位、社会团体和个人设立奖助学金。

《方案》要求，普通高中学校要从事业收入中提取4%到6%的经费，用于设立校内奖学金和特殊困难补助等，中等职业学校应当优先向困难学生提供勤工助学岗位。

●探索建立学校间教师共享机制

为盘活教师资源，我市将采取多种方式为学校及时补充配齐教师，探索建立学校间教师共享机制；鼓励对艰苦边远贫困地区和薄弱学校普通高中教师发放生活补助，吸引优秀毕业生到贫困地区任教。

我市还将加大对中等职业学校“双师型”教师培养力度，计划到2020年，使有实践经验的专兼职双师型、一体化教师占专任教师的比例在70%以上。

《方案》还明确将建12个职业教育产教联盟，招生名额适当向农村学校倾斜。

●将建12个职业教育产教联盟

根据《方案》，我市将深化普通高中课程改革，推动普通高中多样化发展，并持续开展普通高中星级学校创建，推动高中特色化发展。计划到2020年，全市普通高中各类特色学校在40个以上，示范性特色学校在15个以上。

在中职教育方面，我市将深入实施现代职业教育质量提升计划，加快市级示范性特色专业和实训基地建设。计划到2020年，建成市级实训基地和示范性特色专业各30个，力争创建5所国家、省级示范学校，20个省级精品专业示范点和特色专业点。

此外，我市计划建设12个以专业为纽带、校企紧密合作的职业教育产教联盟，推动全市90%以上的中等职业学校建成标准化数字校园。

●招生名额适当向农村学校倾斜

根据《方案》，我市要落实普职比大体相当的要求，划定市直和各县(市)普通高中最低录取分数线；继续让优质高中阶段学校将招生名额合理分配到区域内初中学校，分配生比例原则上不得低于当年学校招生计划的55%，且将招生名额适当向区域内农村学校倾斜；增加优质中等职业学校招收贫困地区学生的比例；完善随迁子女在当地参加升学考试的政策，切实保障随迁子女受教育权益；积极创造条件支持高中阶段教育各类学校招收残疾学生；规范高中阶段教育各类学校招生行为，严禁公办普通高中学校违规跨区域、超计划、提前招生，争抢生源。(洛阳日报记者 郭秩铭 通讯员 杜建芳)

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我市印发《第二期特殊教育提升计划实施方案》，提高残疾学生教育水平——

从小学到高中,经济困难残疾学生教育全免费

日前，我市印发《第二期特殊教育提升计划实施方案》(以下简称《方案》)，对残疾儿童的教育提升制定具体措施。

目前我市有特殊教育学校14所，其中，城市区5所，县(市)9所；两个自闭症儿童试点班，分别设在市特殊教育中心学校和西工区第二实验小学；全市共有适龄特殊在校学生2885人，其中，1516人在普通学校随班就读，1149人在特教学校就读，220人享受特教学校送教上门服务，入学率为86.45%。

《方案》提出，我市将通过落实“一人一案”，由残联负责统计适龄残疾儿童少年数据，教育行政部门负责逐一核实入学情况，逐一解决实名登记的未入学残疾儿童、少年就学问题，实现适龄残疾儿童、少年就学零拒绝、全覆盖。到2020年，我市残疾儿童义务教育入学率要在95%以上。

《方案》还提出，我市将继续提高残疾学生资助水平，实行家庭经济困难的残疾学生从义务教育到高中阶段教育的12年免费教育。对学前教育阶段残疾幼儿，按建档立卡学生标准享受保教费、生活费补助；对义务教育阶段残疾学生，在“四免”基础上，所有寄宿生按现行标准给予生活补助，同时对所有残疾学生按照市定营养改善计划的补助标准给予资助；对高中阶段所有残疾学生，按照建档立卡学生标准免除学费和住宿费，并给予国家助学金资助。

此外，我市还将拓宽特殊教育经费筹措渠道，提高生均经费标准；组建由教育、心理、康复、社会工作等方面专家组成的残疾人教育专家委员会，健全残疾儿童入学评估机制，对残疾儿童的教育安置办法进行完善；成立特殊教育资源中心，为辖区普通学校随班就读和送教上门提供特殊教育巡回指导和支持服务；按照省定特殊教育教职工编制标准，配足配齐教职工，并提高特教教师津贴标准。(洛阳日报记者 郭秩铭 通讯员 杜建芳)