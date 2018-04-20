职业技能提升补贴今年起覆盖范围扩大 最高补两千元

工作之余充充电，如今成为不少职工谋求职业发展的新途径。昨日，《洛阳晚报》记者从市社保局获得一个好消息，您提升工作技能，将有机会获得政策补贴，最高补贴2000元，今年起覆盖范围还要扩大，一起了解一下吧。

核心提示

工作之余充充电，如今成为不少职工谋求职业发展的新途径。昨日，《洛阳晚报》记者从市社保局获得一个好消息，您提升工作技能，将有机会获得政策补贴，最高补贴2000元，今年起覆盖范围还要扩大，一起了解一下吧。

1 政策背景

为调动企业职工提升职业技能的积极性，从源头上预防失业、稳定就业，我省去年下半年出台了《关于企业失业保险参保职工使用职业技能提升补贴有关问题的通知》(以下简称《通知》)，对符合条件的失业保险参保的企业职工实施职业技能提升补贴政策。

2 哪些人可以申领

按照《通知》要求，只要企业职工累计缴纳失业保险满36个月(含)以上，且从今年1月1日起，取得初级(五级)或中级(四级)或高级(三级)职业资格证书或职业技能等级证书的，均可以申领该项补贴。企业职工累计缴纳失业保险月数，从证书标注日期的上个月开始计算。

市社保局有关负责人提醒，从今年开始以上政策覆盖面有所拓宽。“去年仅限参加基本养老保险的企业单位，今年范围扩大到参加企业基本养老保险的自收自支事业单位或民办非企业单位，其职工可参照企业性质享受职业技能提升补贴。”该负责人说，5月1日后各单位开始报送材料。

3 补贴标准如何划定

根据参保企业职工取得的职业资格证书或职业技能证书等级、失业保险参保缴费年限的不同，补贴标准共划分为三个档次，企业职工按照对应档次领取400元至2000元不等的补助。

三个档次分别为：

企业职工取得初级(五级)职业资格证书或职业技能等级证书，累计缴纳失业保险费满3年不足6年，补贴标准为400元；累计缴纳失业保险费满6年不足10年，补贴标准为700元；累计缴纳失业保险费10年以上，补贴标准为1000元。

企业职工取得中级(四级)职业资格证书或职业技能等级证书，累计缴纳失业保险费满3年不足6年，补贴标准为600元；累计缴纳失业保险费满6年不足10年，补贴标准为1100元；累计缴纳失业保险费10年以上，补贴标准为1500元。

企业职工取得高级(三级)职业资格证书或职业技能等级证书，累计缴纳失业保险费满3年不足6年，补贴标准为800元；累计缴纳失业保险费满6年不足10年，补贴标准为1500元；累计缴纳失业保险费10年以上，补贴标准为2000元。

该负责人透露，补贴政策对特殊人群也有倾斜。对于城乡贫困家庭职工、本地区急需紧缺的职业(工种)，补贴标准在不超过最高限额的情况下比同档次人员提高30%。

4 如何申领

符合条件的企业职工可以按照如下步骤申请补贴：

企业职工应于职业资格证书或职业技能等级证书核发之日起12个月内，由本人委托所属企业到市社保局申请领取职业技能提升补贴(各县区企业参保职工到企业参保所在地社保中心申报)。

失业保险经办机构受理申请后，在10个工作日内完成企业职工职业资格证书或职业技能等级证书联网查询、失业保险个人参保信息比对和参保年限确认等工作。

失业保险经办机构将审核通过的企业职工名单，在洛阳市社会保险事业管理局官网上公示，公示期为5个工作日。

公示结束无异议的，由市失业保险经办机构汇总后向财政部门申请补贴。财政部门审核通过后由失业保险经办机构直接将补贴资金发放至申请者本人的银行账户上。

5 需提供哪些材料

企业职工在申领补贴时，需要提交以下材料：

申领人员身份证或社会保障卡原件及复印件；

职业资格证书或职业技能等级证书原件及复印件；

企业参保职工技能提升补贴申领表；

申领人员失业保险缴费证明；

网上职业资格认证截图(需单位盖章)。

从5月1日起，失业保险经办机构开始接受各单位报送材料，若您还有其他问题，可拨打69933595进行咨询。（洛阳晚报记者 连漪 特约通讯员 范广卿）