洛阳市启动跨境电商人才培养项目

昨日，洛阳“百城千校·百万英才”跨境电商人才培养项目正式启动，政府、高校、企业将三方携手，培育和储备优秀外贸人才，助力我市外向型经济发展。

昨日，洛阳“百城千校·百万英才”跨境电商人才培养项目正式启动，政府、高校、企业将三方携手，培育和储备优秀外贸人才，助力我市外向型经济发展。

“百城千校·百万英才”项目由阿里巴巴等单位组织执行，旨在通过校企合作，力争在3年内培养出100万名跨境电子商务人才，助力中国外贸转型升级。阿里巴巴是著名的电子商务公司，马云是其主要创始人。

在项目启动仪式上，项目承办单位河南泞泽电商公司与河南科技大学、洛阳师范学院、洛阳理工学院等现场签约，该项目将通过学生自愿报名等方式进行学员募集。未来，该项目将在上述高校的外语学院、商学院等相关院系开设课程或进行课外培训，提供跨境电商实际操作等后续服务，实现为外贸企业从人才培养到考试认证再到人才输送的一系列人才服务目标。

洛龙区首期跨境电商培训班也于当日开班。该活动由洛龙区政府主办，首期学员50人，具备该区户口或在区内就业的人员，由政府“埋单”进行培训。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 张俊望）