洛阳小伙双臂残疾自食其力 每天工作12小时卖炒面

近日，双臂残疾的赵强摆摊卖炒面到凌晨4点的故事，感动众多网友，还引来人民网、中国新闻网等媒体为其点赞。记者也于近日赶到栾川县，对赵强进行了采访。凌晨1点30分，记者已浑身酸困，但赵强笑着说：“离收摊还早呢！”

切蒜黄为出摊作准备

近日，双臂残疾的赵强摆摊卖炒面到凌晨4点的故事，感动众多网友，还引来人民网、中国新闻网等媒体为其点赞。记者也于近日赶到栾川县，对赵强进行了采访。凌晨1点30分，记者已浑身酸困，但赵强笑着说：“离收摊还早呢！”

1 双臂残疾熬夜卖炒面，引来网友、媒体点赞

近日，当记者在栾川县君山广场旁的路口见到赵强时，他正忙着做炒面。降雨降温让街头行人寥寥无几，但“小强哥炒面”摊前还是围着几名食客，“之前从网上看到他的故事，特地过来尝尝”。

在我们采访前，身体有残疾的赵强熬夜卖炒面的故事已在栾川当地传开，甚至还引来人民网、中国新闻网等媒体转发点赞。“特别钦佩这样努力搏击命运的强者。”“他这么拼命，我们还有什么理由不努力呢？！”网友在感慨的同时，还鼓励他继续加油。

因患小儿麻痹，赵强个头不高，他的双手变形且只能抬高到胸前，拎起几斤重的铁锅都很吃力，单手甚至连勺子也握不稳。他只能用左手手指卡着勺柄，右臂托在左手下面一起使劲儿翻炒。他的身体离炉灶很近，火苗几乎要烧到他的双手。

“没事，烧不住，习惯了。”做完几份炒面，赵强赶紧坐下歇会儿，干脆利落地给记者做了自我介绍。他今年37岁，栾川县陶湾镇伊滨村人，现在租住在县城。他小时候患小儿麻痹导致双臂残疾，初中毕业后看过大门、摆过地摊、卖过玩具，还做过烧烤，去年6月转行开始卖炒面。

双手并用做炒面

2 每天卖炒面12小时，忙到次日凌晨4点

赵强的炒面手艺其实是“偷师”学来的。几年前，他在一家烧烤店做杂工，其间看厨师做炒面，就暗暗记下要领。没想到去年他的小摊开始营业后，做的炒面因味美赢来不少回头客。采访中，每隔几分钟就有人来点餐，点炒面的最多，还有人点小碗汤和炒米皮。赵强一份份做好，食客也都耐心等待，没人嫌他做得慢。

进入后半夜，气温越来越低，路边的小吃摊摊主一个个回家，但赵强没有收工的意思。“我一般熬到凌晨4点收摊，等下夜班的人，还有唱完歌的年轻人。”赵强说，他想把每天准备的炒面卖完，否则隔天不新鲜了只能扔掉，他最晚卖到凌晨5点。

他每天卖12小时炒面，也就卖40多份。曾有网友问他为什么不开通外卖平台，“之前开过，有一次，一名顾客一次点了8份炒面，我做了近半个小时，累得胳膊抬不起来。”赵强说，他也想多挣点钱，但身体条件不允许节奏太快，做外卖还可能耽误食客吃饭，“我后来关了外卖平台，比别人多熬一会儿就是了。”

整理桌子收摊

3 不少热心食客来尝鲜，网友送来广告牌

赵强的故事被发到网上后，不少热心的食客赶来尝鲜支持他，还有网友要来帮忙，大多被他婉拒。热心人中有一名28岁的小伙子，从郑州定制了一块霓虹灯牌，上面写着“小强哥炒面”，特意给赵强送来安到摊位上。“看到他这么拼，我触动很大，我们有必要帮他一把。”采访中，这名小伙子始终不愿透露姓名。

看到小吃车安上崭新的招牌，赵强一遍遍地说着感谢。

因意外成名，近段来吃饭的食客比以往多了不少，赵强说他收摊的时间比以前早了一两个小时。“谢谢长期以来支持我的朋友，我会用行动回报你们！”凌晨1点27分，累了一天的赵强在朋友圈里发出一条动态，他配的图片中有句话“自弃者扶不起，自强者击不倒”。几个小时后，赵强又要起床，买菜、择菜、炸丸子，还要留出两个小时切菜。下午4点，赵强又出现在摊位旁开始卖炒面。

4 六年没回家过年，想像“小强”一样活着

算上今年，赵强已连续六年没有回陶湾老家过年了，就因为过年的时候人多，能多卖些炒面。原本赵强和父母及弟弟一家住在一起，家人待他很好，都不舍得让他一个人在县城辛苦摆摊。“我不能吃白饭，只是比别人更辛苦一点。”赵强说，他希望凭借自己的努力过上想要的生活。

眼下，37岁的赵强仍孑然一身，他说自己曾有追求的对象，但由于种种原因未能在一起，累的时候他只能自己扛着。他也常看视频直播平台，有个自己的账号“栾川小强哥”，他会在上面吆喝让大家来吃他做的炒面。有时候，他也会在发布的视频下给自己加油打气，让人最难忘的一句是“小强哥，你要像‘小强’一样活着！”

是的，你是强大的“小强”，让我们为这位坚强的汉子送上掌声。(洛阳晚报首席记者 王博东 通讯员 李艳 侯豫炯/文 记者 李卫超/图)