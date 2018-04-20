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洛阳男子雇车拉货丢行李 好心三轮车司机“完璧归赵”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-27 08:30

绘图雅琦

　　24日，市民孙先生拨打本报热线66778866：我雇了一辆三轮车把行李送到火车站进站口，哪知自己跟丢了车，多亏民警及时到场帮我找到行李。

　　23日中午，栾川人孙先生从县城坐客车到洛阳火车站，准备坐当天下午的火车去外地。到达洛阳汽车站后，因携带行李太多，加之对环境不熟悉，孙先生就在路边拦了一辆三轮车转运行李。

　　“三轮车上装有三个乘客的行李，三轮车司机让我和其他人一同步行去火车站进站口。”孙先生说，走了十几米后，他的手机突然响了，他就边接电话边走路，可一转眼发现同行的人都不见了踪影。

　　随后，孙先生打听着来到火车站售票厅附近，但仍没看到拉行李的三轮车。“我的行李箱里放有两根金项链和一个金吊坠，总价超过15000元。”想到这里，孙先生急忙拨打110报警。

　　接警后，车站派出所民警和两名巡防队员迅速赶往现场。巡防队员张润芳说，他们找到孙先生正准备了解情况时，市110联动指挥中心的接线员反馈，有一名三轮车司机报警称有乘客的行李忘到她车上了。

　　“我们现场进行三方通话后确认，报警的三轮车司机正是拉孙先生行李的人。”张润芳说，他们随即把孙先生带到火车站进站口，经查看，孙先生行李箱里的物品一件不少。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 张波）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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