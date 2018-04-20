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洛阳天气：今日最高气温27℃ 晴暖天气持续“上线”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-27 08:21

　　今天还是一个阳光灿烂的日子

　　俄罗斯诗人巴尔蒙特写有诗歌《为了看看阳光，我来到世上》——

　　“我来到这个世界为的是看太阳，和蔚蓝色的田野。我来到这个世界为的是看太阳，和连绵的群山。”

　　巴尔蒙特的诗句表达了对阳光和自然的热爱，相信每一个热爱生活的人，都会像巴尔蒙特一样热爱阳光。

　　昨天早上，小记起床时，看到久违的阳光照在窗帘上，觉得很美好。省气象服务中心官方微博称，晴暖天气“上线”，正经的春天回来啦。

　　市气象台预计，我市今天晴天间多云，偏西风转偏东风3级左右，气温12℃到27℃；明天多云到阴天，局部地区阵雨或雷阵雨，东南风2级到3级，气温10℃到28℃。

　　昨天早晨，市区出现了大雾。气象专家称，前两天的阴雨天气使得近地面空气湿度增加，为雾的出现提供了水汽条件，加上近日气温回升，温暖湿润的空气靠近较冷的地面发生凝结，雾就此产生。

　　距离五一假期越来越近，打算出游的人不少，咱们也关注一下外地的天气情况吧。中央气象台预计，27日20时至28日20时，四川盆地东部、川西高原南部、云南南部、广西东南部、广东中西部、海南岛、江西南部、福建西部等地的部分地区有中雨，其中广西东南部、广东西部局地有大雨，上述局部地区将伴有雷雨大风、短时强降水等强对流天气。

　　28日20时至29日20时，江南西部和北部、江淮南部、湖北东部、川西高原南部、云南东北部、贵州中部和东部、广西北部等地的部分地区有中雨到大雨，其中江西东北部局地有暴雨，上述局部地区将伴有短时强降水等强对流天气。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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