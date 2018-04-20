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洛阳看牡丹栾川品山花 栾川山花节为牡丹文化节添彩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-04-26 18:06

山花节

陶湾镇第二届桃花节登山大赛

       花开洛阳，香邀世界，一年一度的牡丹文化节吸引了全世界的目光。为了给洛阳牡丹文化节增光添彩，丰富游客的观光体验，展示栾川“中原海拔最高县”的原生态自然山水，巩固奇境栾川旅游品牌形象，作为“洛阳后花园”的栾川县在繁花似锦的四月策划并举办“洛阳看牡丹·栾川享清新”山花节活动，吸引了众多游客到洛阳赏牡丹，去栾川品山花。

《山花朵朵开》创意视频截图

　　为了将这次山花节活动推向高潮，吸引更多游客到栾川。栾川整合线上、线下多种媒体渠道，从不同的角度报道山花节活动。其中通过洛阳媒体联盟在微博上发起的“奇境栾川山花节”话题，点击量达300多万，与栾川娱乐圈合作拍摄的《山花朵朵开》创意视频，以新颖活泼的手法全面的宣传了栾川春季清新的自然美景。

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洛阳龙门高铁站进站口玻璃橱窗广告天河大峡谷

　　此外，为了表达奇境栾川的诚意，栾川县印制近5万册山花节宣传手册，在洛阳各大景区、牡丹园、高铁站、志愿者服务站，以及栾川旅游信息咨询服务中心为游客发放。游客凭山花节宣传手册或洛阳牡丹园门票，就可以享受景区“一张门票一车人”、“12家精品民宿直降100元”等多项福利。

栾川乡村油菜花

陶湾镇春季桃林

　　据统计，借助“洛阳看牡丹·栾川享清新”山花节系列活动，这个4月，赴栾游客数量比去年同期涨幅明显，特别是对于栾川乡村旅游的带动效应尤为显著。围绕本次山花节特别举办的合峪镇柳坪村第二届“蕙兰小镇·十里桃源”文化旅游节、陶湾镇“康养伊源·陶湾赏花”第二届桃花节暨乡村踏青问花季等活动精彩纷呈，吸引大批游客走进栾川美丽乡村，感受原生态的人文风景。栾川县旅工委有关负责人介绍，四月的洛阳恰逢一年一度的牡丹文化节，此时的栾川漫山新绿，山间百花盛放，是游客亲近自然，踏春赏花的最佳时机。在此期间，栾川县举办山花节活动，邀请游客到栾川赏花踏青，取得良好成效。春末夏至，栾川山花节即将落下帷幕，栾川旅游将逐步进入全年山水游旺季。届时，栾川旅游将邀您共同感受奇境栾川的魅力。(记者 白银龙 通讯 员金艳霞 王国露)
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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