好消息！2018年洛阳红山樱桃文化节即将开幕

晶莹剔透、又大又甜的樱桃，熟啦！错过要再等一年！昨日，西工区区委宣传部召开2018年中国红山樱桃文化节新闻发布会。记者从发布会上获悉，今年樱桃文化节将于4月28日在西工区红山街道办事处樱桃沟村盛装开幕！届时，漫步樱桃树下，鲜果唾手可得；生态采摘之余，还能漫步乡村小路，亲近鸡鸭羊群，品味特色农家菜，得劲的很！

晶莹剔透、又大又甜的樱桃，熟啦！昨日，西工区委宣传部召开2018年中国红山樱桃文化节新闻发布会。记者获悉，今年樱桃文化节将于4月28日在西工区红山街道办事处樱桃沟村盛装开幕！届时，漫步樱桃树下，鲜果唾手可得；生态采摘之余，还能漫步乡村小路，亲近鸡鸭羊群，品味特色农家菜，很得劲！

樱桃沟村地处西工区红山街道办事处西北部，距洛阳市区约8公里。景区内南、北、西三道沟自然形成，曲折绵延10余公里。 昨日下午，记者沿樱桃大道一路向西，各种独具特色的果林次第交错。细雨中，缀满枝头的部分早熟樱桃红艳欲滴，令人垂涎。预计五一前后，樱桃采摘园内的樱桃将大面积成熟、上市。

狂吃嗨玩 活动精彩纷呈

连续举办多届樱桃节的樱桃沟风景区，已成为集观光、休闲、餐饮、娱乐为一体的洛阳近郊知名的生态旅游观光园，每年都有新亮点。

今年红山樱桃文化节由西工区委宣传部、西工区农工办、西工区文化旅游局、共青团西工区委主办，红山街道办事处承办，从4月28日持续至6月10日，将给广大游客送上精彩纷呈的各项主题活动。

4月28日当天，2018中国洛阳红山樱桃节开幕式暨魅力红山文艺汇演将在红山街道樱桃沟村民委员会门前广场举行。同期，将举办“寻找红山有缘人、红山请你免费吃樱桃”主题活动，以及“1000斤樱桃找主人红山樱桃免费吃”主题活动。

5月5日、6日，带上家里的萌娃参加“最美红山绽放自我”樱桃萌宝才艺大赛吧！唱歌、跳舞、器乐、诗歌朗诵、书法、绘画、小品相声等才艺展示均可，获奖者将荣获樱桃采摘券数张。相信宝爸宝妈们吃宝宝靠实力赢取的樱桃战利品，一定格外甜吧！

5月12日至5月13日，“樱”你而战-趣味吃樱桃PK赛一定不要错过，限时一分钟内，吃樱桃最多的即可获胜，大胃王和吃货们抓紧报名！

历史悠久 最新改造与您见面

据介绍，洛阳樱桃历史文化悠久，最早可追溯到秦汉时期，距今已有2000多年的历史。而洛阳的红山更是因樱桃采摘而家喻户晓，每年樱桃节期间都人气爆棚，已成为市民近郊游、邻市周边游的首选。

昨日，记者走访樱桃沟村发现，景区内目前种植的大樱桃采摘园和农家饭店得到了整体提升改造，特色农业的产业化水平和生态旅游发展水平得到了大幅提高。行走在食坊街，农家饭店焕然一新，统一的门牌造型、古色古香的木质结构建筑令人赏心悦目。即便在此小憩、品茶聊天，也颇有情调。

据悉，目前樱桃沟村以及周边村庄现有规模经营的农家饭店近30家，住宿宾馆1家，窑洞主题宾馆1家。

此外，平整宽阔的乡村干道通向果农家门口。据了解，近年来，红山西部生态旅游基础设施不断完善，不仅拓宽了樱桃大道西延长线，安装沿线路灯，并修建沿路小花园，新增旅游公厕等，新建樱桃沟村文化戏台和景区观景台等，将给您的出游带来更舒适的体验。

特色农家菜 城里吃不来的山野美味

采摘累了咋整？特色农家菜的香气估计都飘到采摘园里了。炖土鸡、红烧大鲤鱼、老鸭汤，蒸洋槐花、凉拌蒲公英、葱花烙饼……在红山，除了樱桃，特色农家菜也是重头戏。即便不是樱桃采摘的季节，不少城里人也会驱车奔美食而来呢。

说起农家菜，想必大家都不陌生。就地取材，食材新鲜；便宜量大，不仅吃得饱更能吃得好。不过，值得一提的是，红山的农家菜除以上特点外，还经名厨指点、统一培训了呢，技艺上毫不输城里饭店，加上优质食材助力，赚你口水绰绰有余！

对了，想要挖野菜的朋友别忘了带个大袋子！景区及周边，漫山遍野的樱桃树下，可还藏着品种丰富的野菜呢！蒲公英、地皮菜、洋槐花、面条菜……提前备好攻略，4月28日出发吧！（见习记者 谢娜娜/文 徐文波/图）