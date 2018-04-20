亿元投资大项目 缘何落户孟津县贫困村横水村

近日，在孟津县横水镇横水村村头一片新开辟的黄土地上，人头攒动。一个简短的开工仪式，让孟津籍企业家任飞虎内心激动。掌声中，横水镇最大的扶贫项目——投资1.2亿元的河南明美实业集团有限公司包装产业园正式开工建设。

近日，在孟津县横水镇横水村村头一片新开辟的黄土地上，人头攒动。一个简短的开工仪式，让孟津籍企业家任飞虎内心激动。

掌声中，横水镇最大的扶贫项目——投资1.2亿元的河南明美实业集团有限公司包装产业园正式开工建设。

年产纸箱6000万个、手提袋1.5亿个，带动500户贫困户实现脱贫……奠基仪式上，公司董事长任飞虎心潮澎湃：“我们还将把集团总部放在这里，开启事业‘第二春’！”

人们不禁好奇，拥有151户贫困户的省级贫困村横水村，是怎么“迎娶”到年产值过亿的“富家女”的？

这还得从去年说起。十年的摸爬滚打，任飞虎生意做得风生水起，在河南、安徽、河北都设立了工厂，总产值过亿。如果不是横水镇干部去年联系上他，他不曾想到，半年后会把事业重心放在洛阳的一个贫困村。

横水镇，孟津县贫困人口最多的镇，全镇贫困户达1507户，脱贫任务艰巨。

“包装袋加工利薄，新车间成本不菲，用工保障也是风险点……”去年9月，当横水镇党委书记韩新望邀请任飞虎来当地设厂时，快人快语的任飞虎说出了心里的顾虑。

“给我们1个月时间，车间和用工的事，让你一百个放心。”韩新望语气坚定。

没有现成车间，怎么办？在镇政府的协调下，红光村、上院村对两个村委大院的闲置房间进行改造，1400多平方米的车间不到一星期就收拾得干净利落。

为了让更多贫困群众参与到项目中来，镇政府发动村干部日夜入户宣传，不到1个月，不仅所有贫困户都同意在这里打工，还敲定了394万元的到户增收资金入股，让贫困户坐收股金分红。

看到上上下下这么齐心有干劲，任飞虎吃了定心丸，当即追加建设铁楼村1000平方米全自动生产车间，累计总投资达1100万元。为方便工厂管理经营，他还决定将河南明美集团总部设在横水村，未来要实现年产值4亿元、就业2000人的目标。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 特约通讯员 郑战波）