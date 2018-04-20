洛阳伊滨区李家村有个党代表工作室

在伊滨区寇店镇李家村党群服务中心有个工作室——李建章党代表工作室。

在伊滨区寇店镇李家村党群服务中心有个工作室——李建章党代表工作室。

李建章是该村党总支副书记，也是镇党代表。

昨日上午，我们走进工作室看到，墙上的“传党情听民声谋发展促和谐”12个红色大字格外显眼，工作室里有一套会议桌椅、几张布艺沙发，一个电热水壶烧得嗡嗡作响。

李建章和往常一样，一大早就来到工作室。不一会儿，李家村15组党员宫西坤走了进来。

见有人来，李建章先递上一杯刚泡好的茶说：“别急，尝尝今年的新茶，有啥问题慢慢说。”

70岁的老党员宫西坤因村西头垃圾池问题而来：一些村民认为村西头垃圾池离家太近，天气渐暖，气味难闻，希望能换个位置。

李建章当即向老宫表态，自己下午就抽空去现场看看，如情况属实，随后就在村党总支会上反映。

宫西坤是这里的“常客”：“事情不好解决，但每次来，建章总是很耐心，让人感觉很暖心。”

翻开工作室“党代表接待党员群众登记表”，上面记载着从去年7月挂牌以来群众反映的每一个事项：有村民提议建设公厕的，有企业家希望设立爱心基金的，还有党员呼吁设立红白理事会的……

“党代表工作室为群众提供了反映问题的渠道，也是宣传党的政策的岗哨。”李建章说，今年是“河洛党建计划”全面进步年，在党代表工作室服务创新方面，他结合党的十九大精神宣讲，经常走到群众间倾听民声，尽量让群众少跑腿。

4月2日，李建章在村民家走访时，了解到村里100多亩庄稼干旱急需浇灌，但苦于没机井，村民们十分着急。李建章立刻向村委会汇报，最后决定村民组先实施打井项目，村里负责向上级申请项目资金。

很快，机井就动工开挖。

和李家村一样，去年7月，在寇店镇党委的统一安排下，该镇21个行政村全部设立了党代表工作室。

积极探索党的代表大会闭会期间发挥代表作用的途径和形式，是强化阵地建设的重要内容。寇店镇党委书记白凯说，经过近一年实践，党代表工作室被大伙儿亲切地称为“能让党员群众说话的地儿”，这就是对这项创新的最大肯定。

正如李建章党代表工作室墙上挂的工作目标所言，党代表工作室正在不断用行动践行承诺，努力成为群众信任的贴心人、党员形象的代言人、服务群众的办事员、收集民意的通信员。（洛阳日报记者 李东慧 通讯员 李少红）