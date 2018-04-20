洛阳老城区15个重点项目集中签约

日前，2018老城区·洛阳商会(异地)战略合作暨项目集中签约仪式举行，现场共集中签约15个重点项目，总投资89.9亿元。 日前，2018老城区·洛阳商会(异地)战略合作暨项目集中签约仪式举行，现场共集中签约15个重点项目，总投资89.9亿元。 此次签约的项目涉及文化旅游、牡丹、金融、商贸服务等多个领域。其中，老城区三级综合医院建设项目占地约240亩，计划建成病床2000张以上的大型三级综合医院。军事文化小镇项目占地面积9414.7亩，将建军事主题公园、军事拓展训练基地、战争场景演艺区、绿色食品研发生产基地等。百度洛阳智慧城市建设项目将在洛邑古城增添景区精细化地图、智能导游、全景图等，进一步丰富游客的游玩体验。（洛阳日报记者 李梦龙 特约通讯员 石智卫）