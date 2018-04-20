洛阳市委统战部组织召开座谈会 纪念中共中央发布“五一口号”70周年

24日，市委统战部组织我市各民主党派、工商联、知联会(市党外知识分子联谊会)负责人召开座谈会，纪念中共中央发布“五一口号”70周年。

24日，市委统战部组织我市各民主党派、工商联、知联会(市党外知识分子联谊会)负责人召开座谈会，纪念中共中央发布“五一口号”70周年。

市委常委、统战部部长娄会峰指出，要牢牢把握方向，始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领多党合作制度实践，始终高举中国特色社会主义伟大旗帜、坚持中国共产党的领导，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，走中国特色社会主义政治发展道路。要服务中心大局，在推动洛阳高质量发展上献计出力，在坚决打好“三大攻坚战”上多作贡献，在推动改革开放创新上建功立业，为开启新时代洛阳现代化建设新征程贡献力量。要着力加强自身建设，加强思想政治建设、领导班子建设、能力建设、作风建设，更好地肩负起新时代中国特色社会主义参政党的历史使命，为决胜全面建成小康社会、加快建设社会主义现代化强市作出新贡献。

我市各民主党派、工商联、知联会负责人魏险峰、肖宏滨、安石柱、程相朝等在座谈会上发言，一致表示要进一步坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为奋力开启新时代洛阳现代化建设新征程汇聚磅礴力量。 （洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 陈振豪）