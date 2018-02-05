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伊川县村民亲切喊驻村书记“静儿”（百名记者百村蹲点））
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-26 09:02

　　23日上午，记者到伊川县平等乡姜沟村蹲点采访。村干部和村民听说记者要找驻村第一书记，纷纷应声：“你来找静儿啊，她刚去乡政府有点事儿……”“静儿真是个好闺女……”

　　如此亲切的称呼，引起了记者的关注。

　　2016年夏天，平等乡选派工作人员到非贫困村任驻村第一书记，在乡财政所工作的25岁的程静，二话没说，带着铺盖卷住到了姜沟村党群服务中心。有200余户居民的姜沟村有9户贫困户，安全饮水、村容村貌提升、道德文化建设等工程亟待推进……

　　“乡里派个小姑娘来，能行吗？”不仅是村民，村党支部的党员们也在心里画下大大的问号。

　　很快，程静拉直了他们心头的问号。

　　“刚驻村那会儿，中午工作结束晚，俺叫静儿去俺家吃饭。一撮面条加一把红薯叶，浇点蒜水，静儿吃得津津有味，吃完了继续入户。”村党支部委员姜书道说。

　　“去年5月30日过端午，早上见面时，静儿拿着自己买给贫困户的粽子，一家一户挨个送去。”村党支部书记梁顺立说，考虑到程静工资不高，自己打算让村里承担买粽子的钱，程静的回答却堵住了他的嘴：“村里要用钱的地方多，咱留着干大事儿；晚辈给长辈送个粽子，应该的。”

　　“去年秋天孙子开学，静儿到家里给俺孙子送新书包，叮嘱俺有啥困难一定要及时说。”脱贫户李喜道说。

　　不少党员还认真地给记者展示他们和程静的微信聊天记录、工作照片。一行行文字、一张张照片，记录下程静驻村近两年的点点滴滴：和村里党员一起推动生态旅游园区项目在该村周边落地，方便村民就近打工增加收入；不怕脏不怕累进行村容村貌、户容户貌集中提升；今年3月3日组织姜沟村历史上首次大规模广场文化活动，开展篮球、乒乓球、象棋、拔河等体育比赛，引导居民强身健体文明过节……

　　正说着，一个头扎马尾辫、身着蓝衬衣白裙子、脚踩小白鞋的姑娘走进了村党群服务中心。

　　“静儿来了！”梁顺立给记者介绍。

　　刚从乡政府回来的程静，脸色红润，手里依然不空：马上要粘贴到公示栏的《河南省特殊疾病门诊病种代码及统筹基金限额目录》、县人社局刚发下来的行业扶贫优惠政策手册……

　　没等记者问上几句，程静又急匆匆地“跑了”：她要赶紧去贫困户家中送刚办好的特殊疾病门诊就诊卡。（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 葛高远 文/图）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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