新安县持续深入推进“五项治理”百日攻坚行动

路面整洁畅通，商铺规范有序，游园越来越多……昨日，行走在新安县城，处处能感受到“五项治理”百日攻坚行动带来的变化。

路面整洁畅通，商铺规范有序，游园越来越多……昨日，行走在新安县城，处处能感受到“五项治理”百日攻坚行动带来的变化。

每天早晨，家住新安县涧河大道附近的郭玉亭都要带着孙子到家门口的街心游园转转。“出门就能健身、休闲，是不少居民的期盼。如今县城环境越来越好，‘脏、乱、差’现象越来越少，很多居民都愿意聚在花园里聊聊天、活动活动。”郭玉亭笑着说。

市容卫生“治脏”，是“五项治理”百日攻坚行动的重要内容。今年以来，新安县着力提升市容环境，通过开展清洁城市集中行动，对大街小巷进行了全面清理。该县环卫部门按照“一次普扫、全天保洁”的卫生清扫制度，每天出动4辆洒水车、12辆清扫车，重点整治背街小巷环境卫生，消除卫生死角，清除积存垃圾。对县城门头招牌、所有建筑立面、街头小广告、店外经营等开展专项整治，对北京路、南京路等20余条道路进行提升改造，并对主要路段的商铺楼体进行统一粉刷，城区市容环境、道路通行环境得到有效改善。

在新安县中心市场商户徐霞的记忆中，之前的10多年，污水横流、车辆乱放、摊位混杂……这些词儿曾是中心市场的“标签”。

去年9月，新安县对中心市场、东商贸市场等4个市场进行提升改造。如今，中心市场里的商铺、摊位得到了统一规划，市场道路、大棚、雨污水管网等设施均已提升改造，内部生鲜、熟食、蔬果等功能区一应俱全，整体面貌焕然一新。

深入推动“公厕革命”，同样是该县“五项治理”工作的重点。漫步在新安县街头，一座座设计新颖、美观实用的公厕堪称一景。两年多来，该县建设公厕535座，在县城内任何一个地方，步行不超过5分钟就能解决“方便”问题。

新安县创建办相关负责人表示，该县将持续深入推进“五项治理”百日攻坚行动，加快县城区、镇区、产业区基础设施提升、公共服务设施配套建设、背街小巷和老旧小区提升改造、沿街楼体立面改造、绿化亮化、厕所革命、游园建设、三线入地、农贸市场环境提升等，着力打造“绿、亮、净、美、畅”的宜居环境，全面提升群众的获得感、满意度和幸福指数。（洛阳日报记者 戚帅华 通讯员 张艳）