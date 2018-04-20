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5月底前，洛阳116个重度残疾人托养中心将建成投用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-26 08:52

　　24日一早，在偃师市山化镇的一栋两层小楼内，66岁的刘慧芳叫醒老伴秦新征，招呼他大小便后，又用热毛巾帮他擦身体。这些烦琐的动作，她已坚持了3年多。

　　今年3月，两人搬进了政府建设的重度残疾人托养中心，家里的担子轻了不少。说起这事，刘慧芳的眼泪止不住往下掉。

　　2015年，身体本就不太好的秦新征不小心摔了一跤，失去了行动能力，从此生活起居全靠刘慧芳照顾。儿子平时在外打工，两边难以兼顾，家里一下子陷入了困境。

　　“天天盼着老伴能恢复健康，谁知他越来越虚弱，连吃饭都要人喂了。”刘慧芳说。

　　今年2月，偃师市残联的工作人员找到刘慧芳，向她介绍了政府新建的重度残疾人托养中心，秦新征随时都可免费入住。刘慧芳半信半疑：还有这等好事？

　　参观了托养中心，刘慧芳心里有了底：床位整洁，房间内有彩电、空调，走廊和厕所装有无障碍辅助设施，房间外就是小花园，环境十分幽静。她决定马上就搬。

　　搬进托养中心后，刘慧芳轻松了不少。就拿秦新征的床来说，它是一张可以翻转的护理床，按下遥控，就能抬腿、起背、左右翻身。另外，刘慧芳连饭都不用做了，一日三餐由托养中心免费提供。

　　刘慧芳说，平时除了照顾老伴，还要照顾同屋的另一名残疾人。为啥？原来托养中心的护工优先从残疾人家属中招聘，一来照顾得更加细心，二来每月1500元的工资可以减轻残疾人的家庭负担。

　　“现在照顾两个人，但心里好受多了，我很满意！”刘慧芳说。

　　偃师市残联相关负责人说，今年偃师将建成投用7个重度残疾人托养中心，每个托养中心有20个床位，具备生活、康复和医疗功能。

　　按照《2018年洛阳市重点民生实事工作方案》，今年我市将在有脱贫任务的乡镇建设110个重度残疾人托养中心，到今年年底，符合条件的重度失能残疾人基本实现集中托养全覆盖。市残联相关负责人说，今年5月底前，全市将建成投用116个重度残疾人托养中心，其中伊川县14个、偃师市7个、嵩县16个、新安县11个、孟津县10个、宜阳县14个、洛宁县16个、栾川县14个、汝阳县14个。目前，48个已建成。

　　此次建设的重度残疾人托养中心由政府主导，为乡镇政府公益性服务机构。目前在建的重度残疾人托养中心全部依托乡镇卫生院、乡镇敬老院、易地扶贫搬迁社区等现有设施进行标准化改扩建。托养对象必须是本地建档立卡贫困家庭中1级、2级肢体和智力残疾，无生活自理能力，且病情稳定无需住院连续治疗的成年人，通过托养实现“致富一家人”的目的。（洛阳日报记者 张宁 通讯员 崔婕）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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