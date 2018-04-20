记者跑腿：洛河七一路往东河道内为啥没蓄水？

“近期，我发现洛河从七一路处的橡胶坝到新街跨洛河大桥的河段一直没有蓄水。”近日，市民宋先生在洛阳网“百姓呼声”频道反映，他想知道洛河这一段为何没有蓄水。24日，《洛阳晚报》记者到市河渠管理处进行了采访。

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“近期，我发现洛河从七一路处的橡胶坝到新街跨洛河大桥的河段一直没有蓄水。”近日，市民宋先生在洛阳网“百姓呼声”频道反映，他想知道洛河这一段为何没有蓄水。24日，《洛阳晚报》记者到市河渠管理处进行了采访。

-听您倾诉

宋先生家住西工区，今年30岁，他下班后喜欢去洛浦公园散步。“去年11月，我发现洛河在七一路处的橡胶坝附近的水面变窄了。”宋先生说，后来，他沿洛浦公园向东走发现，从七一路到新街跨洛河大桥段的河道内都没有蓄水。

宋先生想知道这段河道长时间没有蓄水的原因。

-所跑单位

市河渠管理处

-跑腿经历

24日8时，记者从七一路进入洛浦公园，一些市民正在洛浦公园内晨练。记者看到，洛河洛神浦橡胶坝西侧水面宽阔，东侧水面变小，大片河床裸露，长满青草，几名市民坐在河床中间临水钓鱼。

市河渠管理处工程科科长杨路通说，由于洛河洛神浦橡胶坝出现水毁，导致橡胶坝基座损坏，所以河道无法蓄水。他们发现这一情况后，立即将修复报告呈报上级部门。目前，按照国家工程基本建设程序，施工方案已通过市发改委的审查批准、工程招标等程序，随后他们将对损坏的基座进行修复。

24日上午，洛河洛神浦橡胶坝一期修复工程会议举行。会议透露，洛河洛神浦橡胶坝修复施工招标已完成，即将进场施工，工期预计6个月。

“我们在排查中发现，洛河洛神浦橡胶坝存在坝袋老化现象。为了保证该橡胶坝正常工作和下游安全，待洛神浦橡胶坝修复工程结束后，该橡胶坝还将更换橡胶坝坝袋。”杨路通说，届时机械设备将进场工作。

杨路通提醒，在修复工程进行期间，请大家不要在裸露的河床上逗留、玩耍，更不要进入河道和施工现场，以防发生意外。

-办事结果

记者将市河渠管理处的答复告知了宋先生。

-诉求人评价

很满意，谢谢晚报记者。（洛阳晚报记者 余子愚 文/图）