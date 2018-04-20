老年生活，活的是一种心态

养老从根本上还要靠自己主动对晚年生活的规划、把握和实践，好心态，才是晚年幸福生活的保障。

养老从根本上还要靠自己主动对晚年生活的规划、把握和实践，好心态，才是晚年幸福生活的保障。

儿子早逝，老伴儿抑郁，这种情况放一般人身上，恐怕会承受不了打击，一蹶不振。74岁的刘宪章用好心态撑起生活之伞，挡住命运泼向他的狂风暴雨。他戴上面具，用夸张表演吸引人买玩具，既赚钱养家，又哄老伴儿开心。（>>>>新闻回放）

《朱子家训》说“家门和顺，虽饔飧不继，亦有余欢”，意思是只要家里能够和气平安，就算吃不饱饭，也觉得快乐。

此言不虚。好心态像魔术师，能化腐朽为神奇。不信你看，刘宪章老人的好心态将千疮百孔的日子过成了一台热闹大戏，“不论贫穷富有，不论健康疾病，只要相濡以沫，就是最好的陪伴”，人们对老人的由衷羡慕，何尝不是对自身晚年幸福生活的期许？

中国工程院院士秦伯益是位长寿快乐的老人，他说，老人心态的差别，对老人生活质量的影响很明显。晚年生活要过得安乐、自在，老人就要做好人生年龄段转化期的心理、物质准备，用好心态迎接生命的变化，才不会因生活的改变而失落、沮丧和恐惧。

有本叫《养老，你指望谁？》的书列举了现代社会的多种养老方式，分析的结果是，养老从根本上还要靠自己主动对晚年生活的规划、把握和实践，好心态，才是晚年幸福生活的保障。

好心态是什么？“知足常乐、自得其乐、助人为乐”，是中国传统文化彰显的快乐境界，拥有好心态的老人，无处不乐，无时不乐。

好心态来自哪里？对健康、生命的科学、理性认知，是老人好心态的源泉。研究显示，25岁是人体发育高峰期，之后人体渐渐走下坡路，死亡是必然的归宿。老人对健康、衰老、死亡的思虑显然更多，除了社会给予更多人文关怀，老人还可用豁达、明智的好心态，坦然地将人生完全交给生活，对于余生自然就没有过多的害怕。

活得舒适、有益、有尊严，做好心态的“代言人”，这样的老人不仅造福自己，还能造福他人。（新闻观察员 洛谭）