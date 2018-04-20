洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

老年生活，活的是一种心态
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-26 08:44

　　养老从根本上还要靠自己主动对晚年生活的规划、把握和实践，好心态，才是晚年幸福生活的保障。

　　儿子早逝，老伴儿抑郁，这种情况放一般人身上，恐怕会承受不了打击，一蹶不振。74岁的刘宪章用好心态撑起生活之伞，挡住命运泼向他的狂风暴雨。他戴上面具，用夸张表演吸引人买玩具，既赚钱养家，又哄老伴儿开心。（>>>>新闻回放

　　《朱子家训》说“家门和顺，虽饔飧不继，亦有余欢”，意思是只要家里能够和气平安，就算吃不饱饭，也觉得快乐。

　　此言不虚。好心态像魔术师，能化腐朽为神奇。不信你看，刘宪章老人的好心态将千疮百孔的日子过成了一台热闹大戏，“不论贫穷富有，不论健康疾病，只要相濡以沫，就是最好的陪伴”，人们对老人的由衷羡慕，何尝不是对自身晚年幸福生活的期许？

　　中国工程院院士秦伯益是位长寿快乐的老人，他说，老人心态的差别，对老人生活质量的影响很明显。晚年生活要过得安乐、自在，老人就要做好人生年龄段转化期的心理、物质准备，用好心态迎接生命的变化，才不会因生活的改变而失落、沮丧和恐惧。

　　有本叫《养老，你指望谁？》的书列举了现代社会的多种养老方式，分析的结果是，养老从根本上还要靠自己主动对晚年生活的规划、把握和实践，好心态，才是晚年幸福生活的保障。

　　好心态是什么？“知足常乐、自得其乐、助人为乐”，是中国传统文化彰显的快乐境界，拥有好心态的老人，无处不乐，无时不乐。

　　好心态来自哪里？对健康、生命的科学、理性认知，是老人好心态的源泉。研究显示，25岁是人体发育高峰期，之后人体渐渐走下坡路，死亡是必然的归宿。老人对健康、衰老、死亡的思虑显然更多，除了社会给予更多人文关怀，老人还可用豁达、明智的好心态，坦然地将人生完全交给生活，对于余生自然就没有过多的害怕。

　　活得舒适、有益、有尊严，做好心态的“代言人”，这样的老人不仅造福自己，还能造福他人。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]担心癌症找上门？定期做这些检查能"救命"
  • ·[健康]1周找了8位大夫，还是没治好她的胃病
  • ·[健康]牙齿咬核桃？ 这5大生活习惯将害了你的牙齿！
    		•
    五一出游避开大热景点 古城风情一样赞
    五一出游避开大热景点 古城风情一样赞
    五一出游避开大热景点 古城风情一样赞
        “五一假期，有没有人少的、适合家庭自驾出游的小众景点推荐？”随着五一小长假的临近，想必不少朋友会发出...
  • ·甘肃荣登“2017亚洲最佳旅行目的地”排行榜榜首
  • ·洛阳人五一小长假去哪玩？这些地方您可以考虑！
  • ·张洛霞和她的“文人墨客”群
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳：打造豫西北批发交易中心
  • 洛龙区：五彩斑斓环城路
  • 洛阳老城区15个重点项目集中签约
  • 洛阳火车站将增开31趟临客 满足市民“...
  • 亿元投资大项目 缘何落户孟津县贫困村...
  • 雨伞遇水“开”出牡丹花！快来看看这...
  • 上万株洛阳牡丹花开内蒙古
  • 中国科学院院士徐宗本：洛阳城市特点...
  • 洛阳市2018年家庭经济困难学生资助标...
  • 洛阳全面推进城市书房建设 着力打造“...
    		•
    百姓呼声
    公交集团银隆充电站建设项目的最新进展
    王城大道与太康路口计划建设过街天桥
    精彩图片
    洛阳全面推进城市书房...
    雨伞遇水“开”出牡丹...
    上万株洛阳牡丹花开内蒙古
    洛龙区：五彩斑斓环城路
    精彩热帖

    晨练景观

    洛阳神州牡丹园

    百花盛开时

    岸落蔷薇水浸莎
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605