洛阳全市村级党组织换届基本完成

截至昨日，全市农村(社区)党组织换届选举工作基本完成，村(居)民委员会换届选举已全面展开。

截至昨日，全市农村(社区)党组织换届选举工作基本完成，村(居)民委员会换届选举已全面展开。

自全省村(社区)“两委”换届选举工作启动以来，我市突出责任落实、资格审查、换届程序、换届纪律“四个从严”，确保了全市村(社区)“两委”换届选举扎实推进。

责任落实从严。今年以来，市委常委会先后3次研究换届选举工作，专门成立换届选举工作协调小组。我市派出6个督导组开展分片督查。市换届办有关负责同志对各县(市)区换届情况进行暗访。针对排查出的换届重点村，由县级党委常委同志分包联系，确保全市所有村(社区)100%完成换届。

资格审查从严。我市要求各县(市)区细化不宜确定为村(社区)“两委”成员候选人的“负面清单”，并指导督促村(社区)写进选举办法，严格执行。我市特别提出“乡镇(街道)党(工)委对‘两委’候选人资格条件进行预审、县级层面8个部门联合复审”的审查程序，坚决把不符合要求的人员挡在竞选程序之外。截至目前，全市共审查出204名资格不合格人员。

换届程序从严。我市针对村(社区)党组织换届选举等4个重要阶段的流程进行了细化，并列出相应的“时间表”，要求各县(市)区压茬推进、无缝衔接。严格落实党组织换届程序，严格执行村(居)民委员会换届有关法律法规，并建立换届选举工作日报告制度和责任追究制度，对换届选举工作重视不够、组织不力、处理问题不及时等情况，严肃追究责任。

换届纪律从严。我市充分利用新时代“三新”讲习所、微信公众号等平台大力宣传换届纪律，将市纪委下发的《关于对全市村(社区)“两委”换届纪律加强监督检查的工作方案》作为必学教材。我市还要求候选人在被推荐后，签订竞争、创业、辞职“三项承诺”，提前亮明换届纪律“红线”。我市各级纪检监察机关秉持“零容忍”的态度，对“八个严禁”重点开展监督检查，着力营造风清气正的换届环境。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 陈怡平）