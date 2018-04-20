对中招信息技术考试成绩有疑问可申请查分

今年参加中考的初三考生请注意，今年中招信息技术考试市直考点学校近1.6万名考生成绩正在公示。考生若对成绩有异议，即日起可向考生所在学校提出申请，并填写成绩复查申请表，由考生所在学校收齐后于5月16日至18日统一报送至市中招信息技术考试考务办公室进行复查。

今年参加中考的初三考生请注意，今年中招信息技术考试市直考点学校近1.6万名考生成绩正在公示。考生若对成绩有异议，即日起可向考生所在学校提出申请，并填写成绩复查申请表，由考生所在学校收齐后于5月16日至18日统一报送至市中招信息技术考试考务办公室进行复查。

中招信息技术考试卷面分满分为100分，此次公示的成绩为折合后的分数，即卷面成绩乘以0.15后，四舍五入取整即为考生最终成绩。

申请免考的考生，经市教育局中招办审核后，成绩按照满分的60%(15×60%=9)即9分计入考生中招总分。申请缓考的考生，须按市中招办的通知，参加社会青年考生中招考试，考试时间预计为5月中上旬。

此外，各县(市)区属学校考生成绩复核由各县(市)区的教育主管部门负责，考生和家长可到各县(市)区教育局申请成绩复核。（洛阳晚报首席记者 焦琳）