雨伞遇水“开”出牡丹花！快来看看这些独具洛阳特色的发明专利

遇水后“开”出牡丹的魔幻雨伞、倒入热水后牡丹会变色的水杯……今日是第18个世界知识产权日，记者就带您了解那些独具洛阳特色的发明专利。

魔幻雨伞(资料图片)

遇水后“开”出牡丹的魔幻雨伞、倒入热水后牡丹会变色的水杯……今日是第18个世界知识产权日，记者就带您了解那些独具洛阳特色的发明专利。

知识产权是啥？洛阳某知识产权代理公司负责人郭长君说：“知识产权其实是保护金点子和奇思妙想的一种制度，专利、版权、商标、工业产权都属于知识产权的范畴。”

在郭长君看来，专利跟我们的衣食住行息息相关。除了科研院所、医院、大专院校、科技类企业，普通老百姓也可以申请专利，只要是你想到了别人没有想到的，都可以申请专利，保护自己的知识产权。

西工区的王先生因为爱琢磨机械，发明了一台自动炸油条机，因此登上了央视10套《我爱发明》栏目。

除了王先生的炸油条机，郭长君代理的专利中还有不少独具洛阳特色的创意和产品，如大家熟知的牡丹瓷、牡丹饼、洛阳燕菜等。下面，记者就带您看看那些您或许还不太了解的新玩意儿。

魔幻雨伞：魔幻雨伞与普通雨伞的不同之处在于伞布，遇水后原来只有黑白两色的伞布上，就绽放出了蓝色、黄色、粉色的牡丹，争奇斗艳。

变色杯：变色杯是用特殊材料加工而成，随着水温的变化牡丹花色也会随之变化。

铜牡丹礼品树:这一作品由省级非物质文化遗产“金属锤锻工艺”代表性传承艺人王书品设计。树干是用铜管手工打造，树枝使用铜丝收工缠绕成弹簧，树叶和花朵经风吹就会不停地摇曳。

牡丹香料球：这一香料球上安装有调香装置，通过调节球壳上透气孔的数量，进而调节牡丹香料的香味浓度，球壳包括上球壳和下球壳，通过螺纹可拆卸连接，以便添加香料。

此外，具有洛阳特色的专利还有牡丹花茶、牡丹精油、牡丹保湿液、牡丹花香草本花露水、牡丹焕颜面膜、牡丹籽仁酱等。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 周亮）

相关链接

近年来，我市知识产权保护氛围明显提升。市知识产权局数据显示，去年全市专利申请总量10724件，同比增长20.8%；专利授权量5692件，同比增长7.4%，其中发明专利授权量5692件，有效发明专利拥有量6253件，万人有效发明专利9.11件，同比增长10%。

我市还出台了多项政策促进知识产权工作，如获得国外授权的发明专利每件奖励10000元。同时，市知识产权局还积极开展专利质押融资业务，截至去年年底，我市共有4家企业取得知识产权质押融资贷款总计3000万元。