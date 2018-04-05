今年中招体育特长生招生政策出炉！今年，我市18所高中计划招收体育特长生300人。与去年不同的是，今年我市取消了足球尖子生的招生项目，在此之前，不少有足球特长的初三应届毕业生已参加河科大附中校园足球实验班的专项测试选拔，通过测试的前30名考生，今年中招成绩达到最低控制分数线的65%即可被录取。

今年中招体育特长生招生政策出炉！今年，我市18所高中计划招收体育特长生300人。与去年不同的是，今年我市取消了足球尖子生的招生项目，在此之前，不少有足球特长的初三应届毕业生已参加河科大附中校园足球实验班的专项测试选拔，通过测试的前30名考生，今年中招成绩达到最低控制分数线的65%即可被录取。此外，在体育特长生的招生学校中，今年比去年增加一所，即市四十三中。在招生总人数上，比去年减少22人。

-报名条件

身体素质在《国家学生体质健康标准》优秀标准以上，并持有所在学校的成绩证明或市级以上教育行政部门颁发的体育竞赛获奖证书。

符合体育特长生条件，且报考学校项目对口，具备中招报考资格，有洛阳市2018年中招考试准考证。

-资格审核

5月11日前，考生须将个人资料(2018年中招考试准考证、纸质学籍、教育行政部门颁发的体育竞赛获奖证书、运动会秩序册、成绩册原件及复印件等)上交所在学校，由相关部门进行资格审核。

-现场报名

5月13日15时至18时，由考生本人携带2018年中招体育特长生考试登记表，到市一中进行现场选校报名。考生可根据自己的体育特长选择报考的学校，每人限报2所学校(第一批次和第二批次各1所)、一个专项，并与中招志愿一致。

-专业测试

专业测试时间为5月16日，地点在市一中。

测试项目分为身体素质和专项技术两部分。身体素质部分为必考项目，包括100米跑、立定跳远、原地推铅球；专项技术为任选项目，考生从田径、排球、篮球、足球、乒乓球、网球、武术、健美操中任选一项。

测试成绩只分合格、不合格，不计入升学总分。

-录取办法

体育特长生在各项目测试成绩不低于10分的情况下(有一项低于10分，视为不合格)，专业测试成绩合格，文化课录取分数按照市教育局公布的招生学校中招录取分数线最多降低20%，由高至低进行录取。

今年中招体育特长生招生计划详见4月25日《洛阳晚报·教育周刊》微信公众号“lywbjyzk”。（洛阳晚报首席记者 焦琳 通讯员 李红卫）