洛阳持续创新 摘取“皇冠上的明珠”

近年，我市积极构建以企业为主体、市场为导向的机器人及智能装备产业技术创新体系，鼓励企业、科研院所等开展创新，以创新引领产业快速发展，推动产业提质增效，增强产业发展后劲。

核心提示

机器人被誉为制造业“皇冠上的明珠”，其研发、制造、应用水平与规模是衡量一个地区科技创新和高端制造业水平的重要标志。

近年，我市积极构建以企业为主体、市场为导向的机器人及智能装备产业技术创新体系，鼓励企业、科研院所等开展创新，以创新引领产业快速发展，推动产业提质增效，增强产业发展后劲。

争当主体，企业创新劲头十足

机器轰鸣，焊花四溅，工人们顺利将两段管道焊接在一起。紧接着，轮到智能设备上场了。在壁厚33毫米的管道内，随着管道内视觉检测设备开始启动，短短一分钟之后，电脑上就显示出管道焊接结果：全部合格。

这是记者近日在洛阳德平科技股份有限公司(下称德平科技)车间看到的一幕。去年，德平科技接到某客户订单，要求研发一台专门对管道内部焊接质量进行检测的设备。

“根据客户描述，这些管道密布在海洋中，在管道铺设下海之前，人工根本无法检测管道内部的焊接外观情况。我们大胆创新，利用激光和高速高清成像技术研发了一台智能设备，可迅速对管道内焊接情况进行检测，一举解决了行业难题。”德平科技研发部负责人吴开军说，正是创新的力量，让不可能变成了可能。

这并不是德平科技第一次品尝到创新带来的甜头。作为一家管道施工设备的专业生产厂家，近几年德平科技将创新与质量作为驱动发展的“双轮”，通过不断创新，研发管道施工智能设备，企业迈上快速可持续发展轨道。

市工信委相关负责人介绍，企业是创新的主体，是机器人及智能装备产业发展的核心力量。近年，我市不断强化企业创新主体地位和主导作用，形成了一批有核心竞争力的创新型领军企业和优势产品。

洛阳鸿元轴承科技有限公司的交叉圆柱滚子轴承、谐波减速器等机器人专用轴承，已实现向ABB、沈阳新松等知名企业批量供货，占据国内80%的市场份额；中信重工自主研发的履带式机器人平台、水下机器人平台等，广泛应用于消防、市政排水管网巡查等领域……

盘活资源，科研院所释放创新活力

一个个红色、褐色的酒瓶从输送带传送进去，带有高精度摄像头的探头探入转盘内的每一个酒瓶，灯光一闪之后，依靠精密的算法，工作人员就可以在电脑上看到每个酒瓶内的杂质情况。

这几天，由中科建昊(洛阳)自动化科技有限公司研发的国内首台瓶内异物自动检测仪即将发往某知名白酒生产厂家。“以往酒瓶内的异物检测，主要靠人工在强光下进行，效率不高，还损害人的健康。”该公司算法工程师冯鑫介绍，有了这套设备，白酒生产厂家可高效对白酒异物进行检测，颠覆了传统的检测方法。

这套设备的核心技术，正是中科院自动化所在嵌入式系统、视觉检测等方面多年深厚的积累。中科建昊是中科院自动化所(洛阳)机器人与智能装备创新研究院在洛阳本地孵化的一家公司，像这样的公司，这几年共成功孵化8家。

“企业缺乏技术支撑，科研院所有技术但没有产业。作为新型研发机构，研究院体制新、机制活，我们要加快技术与产业的对接，让沉睡的科技资源变为产业创新的利器。”该研究院副院长张宪明表示。

这几年，我市先后引进了中科院自动化所(洛阳)机器人与智能装备创新研究院、中科院计算机所洛阳中科信息产业研究院、清华大学高端装备研究院、上海交大洛阳特种材料研究院、科大讯飞洛阳语音云创新研究院等一批新型研发机构。

同时，我市鼓励大院、大所、大企业与国内外高校、科研院所紧密合作。由河北工业大学特殊环境下服役机器人洛阳创新基地研发的石化除锈喷漆机器人，填补了国内磁吸附防腐作业机器人领域的空白，达到国内领先水平。一大批科研成果落地转化为产业，成为我市机器人及智能装备产业创新发展的动力之源。

重点突破，提升产业核心竞争力

打好有洛阳特色的“四张牌”，做好创新发展这篇大文章，是推动我市经济社会发展的有效途径。为加快机器人及智能装备产业发展，我市明确提出要创新引领，实现重点突破，强化引进合作，推动协同创新，鼓励企业通过开展产品创新、技术创新、管理创新、商业创新等创新活动，突破产业发展瓶颈，提升产业核心竞争力。

市工信委相关负责人介绍，当前我市正在加紧实施机器人及智能装备产业核心竞争力提升工程，积极构建以企业为主体、以市场为导向、政产学研用有机结合的产业技术创新体系，提升产业创新能力；围绕制约我市机器人及智能装备产业发展的关键技术和重点产品，通过实施国家、省、市重大科技专项和自创区产业集群重大科技专项，针对智能制造、智能生活、特殊环境对于工业机器人、服务机器人、特种机器人的共性需求，着力加强共性关键技术研究，实现核心技术领域的突破；大力实施“河洛英才计划”，引进、培养一批高层次创新创业人才(团队)，实施“河洛工匠计划”，培养一批机器人技能人才。

根据《洛阳市机器人及智能装备产业转型升级行动计划(2018—2020年)》，到2020年，全市机器人及智能装备产业骨干企业研发经费占主营业务收入的比重超过3%；2018年至2020年，新建市级以上研发平台10家以上，实施重大科技成果转化与技术攻关项目20项以上。（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 贾蒙飞）