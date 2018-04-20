洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

外出旅游，消防安全记心头
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-26 09:00

　　近期，我市消防部门在全面开展火灾隐患排查整治工作的同时，强化防火安全宣传教育，并提醒市民，外出游玩要注意消防安全。

　　牡丹文化节期间，我市消防部门全面开展火灾隐患排查整治工作，加大对大型活动举办场所、旅游风景区等重点单位的检查力度，重点治理宾馆饭店、娱乐场所等公众聚集场所及旅游民宿、“九小场所”等重点区域火灾隐患，整改消除一批消防安全隐患。

　　眼下正是外出旅游好时节，市民外出应掌握以下消防安全常识：

　　■外出前，要切断室内电源，关闭燃气开关，确认安全无误后方可离开。

　　■乘坐车、船、飞机等，切勿携带易燃易爆危险化学品。

　　■自驾出游，切忌在车内放置气体打火机、空气清新剂等易燃易爆物品，进入加油站时不能抽烟、拨打手机。

　　■野炊时，应选择无风天气和空旷地点。野炊结束后，要及时用水或沙土将火彻底熄灭，并将灰烬用土掩埋。严禁在山林中使用明火。

　　■进入商场等公共场所时，要留心安全出口、楼梯间、疏散通道的方位。入住酒店、旅馆时，应首先读懂并熟记房门背后的应急疏散示意图。在发生火灾等意外事件时，不要搭乘电梯，要用湿毛巾捂住口鼻并放低身体，沿着疏散指示标志迅速向安全出口方向撤离。

　　■住宿时要遵守酒店的消防安全管理规定，千万不要躺在床上或沙发上吸烟，外出时、睡前要关闭电源，熄灭火种。

　　■旅游途中遇有火灾，不要慌乱，要积极自救并听从导游或景区工作人员的指挥，安全疏散。

　　■结束旅游回家后，不要贸然开启电源开关，可首先打开门窗通风，并检查燃气管道、开关，确认无泄漏后再开启电源。（洛阳日报记者 孟山 通讯员 王倩）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]担心癌症找上门？定期做这些检查能"救命"
  • ·[健康]1周找了8位大夫，还是没治好她的胃病
  • ·[健康]牙齿咬核桃？ 这5大生活习惯将害了你的牙齿！
    		•
    五一出游避开大热景点 古城风情一样赞
    五一出游避开大热景点 古城风情一样赞
    五一出游避开大热景点 古城风情一样赞
        “五一假期，有没有人少的、适合家庭自驾出游的小众景点推荐？”随着五一小长假的临近，想必不少朋友会发出...
  • ·甘肃荣登“2017亚洲最佳旅行目的地”排行榜榜首
  • ·洛阳人五一小长假去哪玩？这些地方您可以考虑！
  • ·张洛霞和她的“文人墨客”群
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳：打造豫西北批发交易中心
  • 洛龙区：五彩斑斓环城路
  • 洛阳老城区15个重点项目集中签约
  • 洛阳火车站将增开31趟临客 满足市民“...
  • 亿元投资大项目 缘何落户孟津县贫困村...
  • 雨伞遇水“开”出牡丹花！快来看看这...
  • 上万株洛阳牡丹花开内蒙古
  • 中国科学院院士徐宗本：洛阳城市特点...
  • 洛阳市2018年家庭经济困难学生资助标...
  • 洛阳全面推进城市书房建设 着力打造“...
    		•
    百姓呼声
    公交集团银隆充电站建设项目的最新进展
    王城大道与太康路口计划建设过街天桥
    精彩图片
    洛阳全面推进城市书房...
    雨伞遇水“开”出牡丹...
    上万株洛阳牡丹花开内蒙古
    洛龙区：五彩斑斓环城路
    精彩热帖

    晨练景观

    洛阳神州牡丹园

    百花盛开时

    岸落蔷薇水浸莎
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605