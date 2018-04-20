外出旅游，消防安全记心头

近期，我市消防部门在全面开展火灾隐患排查整治工作的同时，强化防火安全宣传教育，并提醒市民，外出游玩要注意消防安全。

近期，我市消防部门在全面开展火灾隐患排查整治工作的同时，强化防火安全宣传教育，并提醒市民，外出游玩要注意消防安全。

牡丹文化节期间，我市消防部门全面开展火灾隐患排查整治工作，加大对大型活动举办场所、旅游风景区等重点单位的检查力度，重点治理宾馆饭店、娱乐场所等公众聚集场所及旅游民宿、“九小场所”等重点区域火灾隐患，整改消除一批消防安全隐患。

眼下正是外出旅游好时节，市民外出应掌握以下消防安全常识：

■外出前，要切断室内电源，关闭燃气开关，确认安全无误后方可离开。

■乘坐车、船、飞机等，切勿携带易燃易爆危险化学品。

■自驾出游，切忌在车内放置气体打火机、空气清新剂等易燃易爆物品，进入加油站时不能抽烟、拨打手机。

■野炊时，应选择无风天气和空旷地点。野炊结束后，要及时用水或沙土将火彻底熄灭，并将灰烬用土掩埋。严禁在山林中使用明火。

■进入商场等公共场所时，要留心安全出口、楼梯间、疏散通道的方位。入住酒店、旅馆时，应首先读懂并熟记房门背后的应急疏散示意图。在发生火灾等意外事件时，不要搭乘电梯，要用湿毛巾捂住口鼻并放低身体，沿着疏散指示标志迅速向安全出口方向撤离。

■住宿时要遵守酒店的消防安全管理规定，千万不要躺在床上或沙发上吸烟，外出时、睡前要关闭电源，熄灭火种。

■旅游途中遇有火灾，不要慌乱，要积极自救并听从导游或景区工作人员的指挥，安全疏散。

■结束旅游回家后，不要贸然开启电源开关，可首先打开门窗通风，并检查燃气管道、开关，确认无泄漏后再开启电源。（洛阳日报记者 孟山 通讯员 王倩）