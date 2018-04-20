洛阳中院公布2017年知识产权司法保护十大典型案件

今天是第18个世界知识产权日。这几年，“知识产权”逐渐进入大家的视野，尤其是它关乎咱们的衣食住行，大众对它不再陌生。《洛阳晚报》通过洛阳市中级人民法院知识产权庭公布的典型案件，带您进一步了解知识产权。

今天是第18个世界知识产权日。这几年，“知识产权”逐渐进入大家的视野，尤其是它关乎咱们的衣食住行，大众对它不再陌生。《洛阳晚报》通过洛阳市中级人民法院知识产权庭公布的典型案件，带您进一步了解知识产权。

数据梳理：近5年来，共受理各类知识产权案件1194件

2017年员额制司法改革后，洛阳市中院知识产权庭4名员额法官、2名法官助理及4名书记员，承担了洛阳、三门峡、焦作、新乡、南阳等八市的知识产权审判工作及洛阳、三门峡、济源三市的涉外商事案件审判工作。

近5年来，洛阳市中院知识产权庭共受理各类知识产权案件1194件、审结1012件，结案率达85%，处理了一批社会关注度高、影响面较大的案件，如王某制售假冒种子案、杨某等人假冒“娃哈哈、红牛、王老吉”等注册商标案、何某销售假冒“波司登”羽绒被案、“五粮液”商标侵权案、“六个核桃”商标侵权案等。

案件一：

“波司登BOSIDENG”“BOSIDENG”“波司登”这些都是波司登国际服饰(中国)有限公司的注册商标，核定使用商品类别均为第24类：羽绒被；金属棉(太空棉)；毛巾被；床单(纺织品)；枕套；床罩；被子；被罩；褥子；毛毯(截止)。

平顶山市鲁山县男子何某自2013年12月起，从汤某等人处大量购进假冒“波司登”天然蚕丝被，利用在淘宝网、阿里巴巴网上注册的网店，对外销售至全国各地。截至2015年9月案发时，何某销售总金额达836455.98元。

洛阳市中院认定何某犯销售假冒注册商标商品罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币500000元。宣判后，被告人何某不服，并提起上诉，辩称销售金额有部分系刷单形成。2017年3月15日，河南省高级人民法院驳回上诉，维持原判。

法官点评：本案主要是涉及以电子商务方式销售假冒注册商标商品的刑事案件。为了提高网店商品的销量及获取好评，部分淘宝卖家存在请人虚假购物的刷单行为，而是否存在刷单及刷单的数额关乎对被告人定罪与量刑。同时，该案在罚金刑方面也加大了惩处力度，在认定被告人销售金额83万余元的基础上判处罚金50万元，从经济上剥夺犯罪分子再次犯罪的能力和条件。该案入选2017年河南法院知识产权十大典型案例。

案件二：

近几年，洛阳牡丹瓷成了咱洛阳礼物的代表之一，还作为国礼被送给外国友人。洛阳牡丹瓷股份有限公司法定代表人李学武也对自己创作的作品申请了著作权。 2015年2月，他发现洛阳“大唐官窑”展销厅所销售的手绘荷花盘“清香四溢”与其作品“出水芙蓉”几乎长了同一张“脸”，相同的淡青色底盘，在花盘中间都有一枝盛开的荷花及一个荷花花蕾，荷花为粉白色相间，黄色花蕊，在花盘右侧有两只小鸟，小鸟身体呈淡蓝色，嘴巴为浅粉色。只不过，两件牡丹瓷器作品名称不同，落款也不一样。

洛阳市中院审理后认为被控侵权产品与原告的作品已构成实质性相似，被告的行为已构成对原告相关权益的侵害，判决被告立即停止侵犯原告涉案作品的行为；被告赔偿原告8万元。宣判后，被告不服提起上诉。2017年6月8日，河南省高级人民法院做出裁定，维持一审判决。

法官点评：本案为著作权侵权纠纷案件，该案争议焦点在于原告就涉案作品是否享有在先著作权及涉案作品与原告作品是否构成实质性相似。本案有助于引导权利人增强著作权保护意识，在做好版权登记的基础上，注意留存涉及著作权的原始记录材料，从而更好地保护自身合法权益。(洛阳晚报首席记者 王博东 通讯 王博文 杨帆)

权威发布：2017年知识产权司法保护十大典型案件

被告人何某销售假冒注册商标商品罪一案

被告人陈某、刘某等人假冒注册商标罪一案

被告单位河南某自动化工程有限公司、被告人李某假冒注册商标罪一案

原告四川海底捞餐饮股份有限公司与被告洛阳新派海底捞酒店有限公司侵害商标权、不正当竞争纠纷一案

原告海宁中国皮革城股份有限公司与被告洛阳春之龙商务服务集团有限公司、被告洛阳春之龙物业管理有限公司、被告于文龙侵害商标权及不正当竞争纠纷一案

原告陕西阿瓦山寨品牌投资有限公司与被告洛阳市涧西区苗瓦山寨酒店侵害商标权纠纷一案

原告李学武与被告洛阳大唐官窑瓷业有限公司、被告宋某侵害著作权纠纷一案

原告江苏省紫葳建筑技术研究所有限公司与被告洛阳广鑫建设集团有限公司侵害实用新型专利权纠纷一案

原告李建强与被告济源市博牛饮品有限公司、洛阳市第四人民医院劳动服务站侵害外观设计专利权纠纷一案

原告洛阳某文化传播有限公司与被告韩某、乔某、洛阳某文化传播有限公司侵害商业秘密纠纷一案