文艺“接地气”，方能“长精神”（河洛谈）

为村里的贫困户、残疾户、低保户举行特殊的“入户专场演出”；围绕村里的事创作文艺剧目，活跃在田间地头……宜阳县高村一群农民演员，一手拿锄头，一手拿二胡，开始了“来源于生活，为群众而唱”的剧团演艺生涯，成为广受欢迎的“红色文艺轻骑兵”。

为村里的贫困户、残疾户、低保户举行特殊的“入户专场演出”；围绕村里的事创作文艺剧目，活跃在田间地头……宜阳县高村一群农民演员，一手拿锄头，一手拿二胡，开始了“来源于生活，为群众而唱”的剧团演艺生涯，成为广受欢迎的“红色文艺轻骑兵”。(>>>>新闻回放)

这支“红色文艺轻骑兵”，最鲜明的特点就是“接地气”。高村农民剧团有驻团演员48名，95%是本乡本土的农民，一年能在田间地头演出上百场，围绕村里的事创作众多剧目，要是哪个村里有腿脚不便的贫困户、残疾户、低保户，他们就为这两三个观众专门入户演出。“演村里的事，唱党的恩情”，这就是一支扎根人民、扎根生活的“红色文艺轻骑兵”，这就是一群坚持写人民、演人民、为人民的新时代文艺工作者。

文艺“接地气”，方能“长精神”。千万不要小瞧这支农民剧团，从2003年成立至今，15年间，他们不仅受到了山区群众的热烈欢迎，更是从田间地头火到了省城。他们围绕扶贫创作的《万家灯火》，在宜阳各乡镇巡演120多场，还被邀请到洛阳会议中心、河南艺术中心汇报演出；围绕农村空巢老人排演的原创曲剧《古树老宅》，被评选为洛阳市精神文明建设“五个一工程”戏曲类获奖剧目。2017年11月20日，省文化厅将“河南省文化志愿服务活动基地——乡村音乐厅”牌匾授予高村农民剧团。

“问渠那得清如许，为有源头活水来。”文艺的源头活水，正是脚踩大地、热火朝天的生活。十九大报告提出“社会主义文艺是人民的文艺，必须坚持以人民为中心的创作导向”，这既是对文艺工作的基本要求，也是文艺事业的根本遵循。当中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾发生了历史性变化，人民对文艺作品也有了更高水平的要求，这要求我们必须提供品类丰、品质高的精神食粮，主动满足人民对美好生活的新期待。

人民既是历史的“剧中人”，也是历史的“剧作者”。与时代交响，与人民同行，努力打造出更多深受百姓欢迎的“红色文艺轻骑兵”，努力创作更多接地气、传得开、留得下的优秀作品，积极传递新时代向上向善的正能量，激励人民为了更加美好的生活而努力奋斗，河洛大地必然迎来文艺更加繁荣、发展更加蓬勃的新局面。