洛龙区：五彩斑斓环城路

昨日，在洛龙区东环路绿化带，新栽植的乔木吐绿，五颜六色的鲜花盛开，一条多层次立体绿化景观带初露芳容。随着环城道路沿线新建的二十多公里绿化带陆续完工，一条条新的绿色廊道展现在河洛大地上。

昨日，在洛龙区东环路绿化带，新栽植的乔木吐绿，五颜六色的鲜花盛开，一条多层次立体绿化景观带初露芳容。随着环城道路沿线新建的二十多公里绿化带陆续完工，一条条新的绿色廊道展现在河洛大地上。

近年，我市树牢绿色发展理念，加快构建生态环境建设体系。去冬今春，中心城区强力推进国土绿化工作，完成绿化面积3万亩。（洛阳日报记者 潘郁 特约通讯员 苟华云 摄）