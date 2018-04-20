洛阳将举办智能装备展览会

记者昨日从市会展办获悉，由市政府主办的2018第三届洛阳国际机器人暨智能装备展览会将于5月11日至13日在洛阳会展中心举办。

记者昨日从市会展办获悉，由市政府主办的2018第三届洛阳国际机器人暨智能装备展览会将于5月11日至13日在洛阳会展中心举办。

市会展办相关负责人介绍，截至目前，此次展览会已完成145家企业的招展工作。其中，国内外知名企业超过50家，国际企业比例超过20%，洛阳本地企业占20.4%，特装企业比例超60%。目前，瑞士ABB、美国泰克、德国西门子、京东、华为等世界500强品牌企业已确认参展。

展览会期间，我市还将在洛阳会展中心举办2018第三届洛阳国际机器人暨智能装备展览会投资洽谈会，在洛阳国家大学科技园举办2018中国·洛阳智能制造大会。

其中，投资洽谈会将结合我市招商引资方向，有针对性地邀请智能制造及机器人领域的领军企业，参与到展会的投资洽谈会中。届时，将邀请不少于20家企业的政务对接、投资洽谈负责人到会，实现展会实效展示、展期有效对接。

智能制造大会将重点分析当今产业升级背景下“智造”+“互联”的市场新机遇及新应用，共同探讨未来发展新动能。大会还将会聚智能制造业领域的优秀管理者、企业家、工程师、学者和专家，分享知识与经验。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 张佳）