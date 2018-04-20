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洛阳地铁盾构机上“开”牡丹 想看的快报名！

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-26 08:27

　　您见过直径6.47米的巨型牡丹吗？娇艳的状元红牡丹在盾构机刀盘上“绽放”，黄黄的花蕊、鲜红的花瓣、青翠的叶子……日前，中铁装备集团为洛阳地铁建设定制的首台专属盾构机下线。（>>>相关新闻

　　现在，与这台“开”牡丹的盾构机亲密接触的机会来了！由本报联合中铁装备集团洛阳有限公司独家策划的“看，盾构机上‘开’出牡丹”活动，将于5月3日举行，诚挚邀请您到现场了解盾构机的生产和组装，近距离见识“开”在盾构机上的巨型牡丹。

　　活动时间

　　5月3日9时至12时

　　活动地点

　　中铁装备集团洛阳有限公司盛旗生产基地，位于洛新产业集聚区，环境宜人、古色古香。

　　活动安排

　　5月3日9时，统一在洛阳日报报业集团门前乘车前往。

　　10时，在盾构机组装车间，通过展板、宣传片、现场演示等方式，详细了解我国隧道掘进施工的发展历程，以及盾构机工作原理、生产过程等。

　　11时，直接登上“牡丹13号”盾构机，就是那台“开”着巨型牡丹的盾构机，近距离了解盾构机的构造。届时，您将获得与牡丹盾构机合影的机会。

　　福利相送

　 　中铁装备集团是一家起源于洛阳的装备制造企业。从2008年开始，中铁装备集团把洛阳作为盾构部件的主要加工基地，并联合我市10余家企业，在盾体、刀 盘、管片拼装机、环件、主驱动等盾构机关键部件制造上进行合作，先后为北京、广州、深圳、福州、南京、郑州、西安、贵阳等8个城市的地铁建设累计完成制造 “洛阳造”盾构机近20台。

　　为了感谢广大晚报读者对洛阳地铁建设的关注和支持，该公司为所有参观人员准备了精美纪念品。有没有心动？那就快快报名吧！

　　报名方式

　　自即日起至4月30日，可拨打本报热线电话66778866报名，或关注“微动洛阳”微信公众号(weidongluoyang)，在后台留言报名。

　　本次活动限40人，报名时请您注明自己的姓名和年龄，同行人员也要注明姓名和年龄。（洛阳晚报记者 连漪 实习生 聂菲 通讯员 常炎锋）

　　相关链接

　　“牡丹13号”：首台洛阳元素盾构机

　 　整机总长85米、重450吨的“牡丹13号”，是为我市地铁建设量身打造的首台专属盾构机。这台盾构机主刀盘上有一朵巨型牡丹，这是专门为牡丹文化节献 礼而喷绘的，整体选用了红色和蓝色，分别代表洛阳状元红和中国中铁蓝，寓意中铁装备集团依托洛阳公司的运营扎根洛阳、奉献洛阳、服务洛阳，进而“花开”洛 阳。

　　这朵漂亮的牡丹将“绽放”在地铁1号线02标段应天门站到丽景门站区间及应天门站到周王城广场站区间，近期将运往施工现场，开始掘进。
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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