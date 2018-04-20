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洛阳：打造豫西北批发交易中心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-26 09:00

　　近日出台的《洛阳市加快推进商品交易市场转型升级实施方案》(简称《方案》)提出，我市将通过2年到3年的努力，完成中心城区商品市场转型升级工作，打造新的商品市场集聚区，建设豫西北批发交易中心。

　　根据计划，我市将完成中心城区2个市场的改造提升、10个市场的疏解外迁、3个市场的改造提升与疏解并举、2个市场的培育整合、4个新建市场的规划布局等重大专项，将我市打造成为豫西北区域具有较强集聚力、辐射力的农产品、汽车及汽车后交易市场、建材家具、钢材、服装小商品交易市场中心。

　　●改造提升2个市场

　　《方案》提出，对通河农副产品物流园、宏进农副产品物流中心2个典型市场进行改造提升。

　　对于这2个市场，要重点提升交易功能，引导市场引入网络交易、仓单经营等交易方式和连锁、代理、配送等现代营销方式；提升电子化、信息化功能，建立龙头企业信息平台，依托电子商务实现豫西区域乃至全省、全国经营，实行网上交易，鼓励引导市场的经营大户与生产企业联营，努力形成豫西北地区同类商品的信息中心、价格中心；以市场为依托，逐步完善仓储、停车、运输、金融、通信、餐饮等公共服务配套设施，按照相关标准配齐建筑消防设施。

　　●疏解外迁10个市场

　　根据要求，我市将逐年推进实施洛阳轩轾二手车交易市场、唐宫综合大市场、洛阳源信旧机动车交易市场、洛阳图书食品城、洛阳建材大世界、801钢材市场及水果市场、洛阳铁路果品批发市场、洛阳惠通二手车交易市场、洛阳林安二手车交易市场、林安汽车城等市场的疏解外迁任务。

　　这些市场经营户，既可选择到规划布局的新建市场集聚，也可选择到市内改造提升、培育整合的市场集聚和市内大型商场(商厦)经营。

　　●改造提升与疏解并举3个市场

　　我市将对洛阳名优建材城、关林商贸城综合批发市场、关林皂角树市场3个市场进行改造提升与疏解并举。

　　对经营体积小、重量轻、便于携带、方便群众的生产、生活资料类型市场，原则上就地改造提升；对经营体积大、质量重、不便携带的生产、生活资料类型市场，以及经营形势严峻的专业市场，实施疏解外迁。

　　●培育整合2个市场

　　我市将培育整合百年家居建材城、老城区豫深文博城2个市场，鼓励兼并整合同质市场、培育整合行业资源、提升消费体验，引导市场发展成为现代展贸交易中心，全面运用移动互联网商业模式，提供优质移动消费体验。

　　此外，我市还将规划布局4个新建市场，引导和鼓励新建市场建立电子商务中心，实现市场线上线下融合发展，引导和鼓励新建市场借力电子商务发展跨境贸易，提升发展水平。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 申强）
[ 责任编辑：席倩倩]
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