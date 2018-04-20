洛阳市将精准施策 从多方面入手治理环境污染

近日，记者从市环境攻坚办获悉，我市将建立健全环境污染防治精准施策工作机制，从完善环境质量生态补偿制度、推进排污许可制度、建立完善环境问题举报查处制度等方面入手，治理环境污染。

近日，记者从市环境攻坚办获悉，我市将建立健全环境污染防治精准施策工作机制，从完善环境质量生态补偿制度、推进排污许可制度、建立完善环境问题举报查处制度等方面入手，治理环境污染。

完善环境质量生态补偿制度

在大气方面，按PM10、PM2.5浓度目标完成情况，进行相应的补偿或支偿。特别设置临界奖罚项，对优良天临界点拉高或拉低市均值的国控点，进行特别惩罚和奖励。

在水环境方面，对地表水断面和饮用水水源地水质进行月考核奖惩，当月水质级别提高的给予生态补偿，水质下降的进行生态支偿。

推进排污许可制度

严格落实国家污染源排污许可实施方案、管理办法和分类管理名录等相关规定，分行业、分步骤推进排污许可证核发。排污单位应当按照规定的时限申请并取得排污许可证，禁止无证排污。

建立完善企业环境信用评价制度

将污染物排放总量大、环境风险高、生态环境影响大的企业首先纳入环境信用评价范围，根据企业环境行为信息，按照规定的指标、方法和程序，就企业遵守环保法律法规、履行环保社会责任等方面的实际表现，确定企业环境信用等级。等级有4个：环保诚信企业、环保良好企业、环保警示企业、环保不良企业。

建立完善精细化管控制度

每月对市区办事处(乡镇)的60个微型站空气质量进行排名，对排名后三位的办事处(乡镇)采取通报批评、约谈、问责等措施，推动基层环境监管网格发挥作用。

继续实行领导分包站点制度，对站点数据异常情况，辖区政府必须快速响应并及时反馈处置情况。

原则上每周召开一次调度研判会，公布上周空气质量排名，回顾上周重点任务完成情况，研判本周空气质量形势，安排本周重点工作，责成上周工作滞后的单位表态发言。

建立完善环境问题举报查处制度

各县(市)区设立举报奖金，提高市级有奖举报奖励标准，简化兑奖程序，对查处属实的环境违法违规行为，依法顶格处罚。定期公布群众举报投诉的重点环境问题处理情况、违法违规单位及其法定代表人等相关信息。

建立完善常态化联合执法制度

市、县(市)两级环保、公安部门抽调业务骨干，组成常态化联合执法队伍，在开展日常巡查、检查的基础上，定期暗查，严厉打击环保设施不正常运转、偷排超排、无组织排放、违反重污染天气管控规定等违法违规行为。在实施经济处罚的同时，按相关规定，还可对企业法人采取行政拘留等措施。

对查处的严重违法违规或反复出现环境问题的企业(工地)、渣土车公司，由市环境攻坚办约谈，并公开曝光，被约谈对象要面对媒体，向全市人民公开道歉，并做出整改承诺，相关部门将其列为重点监管对象。（洛阳晚报记者 潘立阁 通讯员 马立）