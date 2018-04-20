洛阳市2018年家庭经济困难学生资助标准出炉

昨日，《洛阳晚报》记者从市教育局获悉，我市2018年家庭经济困难学生资助标准出炉。随着我市家庭经济困难学生资助政策体系的不断完善，资助政策如今已覆盖从幼儿园到大学的各个学段。

核心提示

昨日，《洛阳晚报》记者从市教育局获悉，我市2018年家庭经济困难学生资助标准出炉。随着我市家庭经济困难学生资助政策体系的不断完善，资助政策如今已覆盖从幼儿园到大学的各个学段。

目前，市教育局学生资助管理中心正在进行本学期的全市建档立卡贫困家庭学生排查、确认。2017年11月后新增的建档立卡贫困家庭可于本月底前补交相关材料，2017年秋季学期已经提交资料并通过申请的家庭不需重复提交。

【学前教育】

●保教费

资助范围是建档立卡贫困家庭3岁到6岁接受学前教育的儿童，资助标准为每生每年600元。

●生活补助费

资助范围是当年在经县级以上教育行政部门审批设立的普惠性幼儿园就读的家庭经济困难的3岁到6岁儿童。资助比例最高为在园学生总数的10%，建档立卡贫困家庭儿童为资助全覆盖对象。资助标准为每生每年800元(财政直管县按照省标准400元)。

【义务教育】

●省定营养餐改善计划资金补助

资助范围是义务教育阶段建档立卡贫困家庭的学生(不含已经享受义务教育国定营养餐计划的学生)，资助标准为每生每年800元。

●寄宿生生活补助

资助范围是家庭经济困难的寄宿学生，资助标准为小学阶段每生每年1000元，初中阶段每生每年1250元，农村学校资助比例为寄宿生总数的27%，城市学校资助比例为寄宿生总数的10%，建档立卡贫困家庭寄宿学生为资助全覆盖对象。

【普通高中教育】

●免学费和住宿费

范围是普通高中建档立卡贫困家庭学生和非建档立卡家庭经济困难的残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生四类学生。免学费和免住宿费的标准为学生就读学校经物价部门批准的学费、住宿费标准。

●普通高中助学金

资助对象是具有正式学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。资助比例约占普通高中在校生总数的20%，建档立卡学生为资助全覆盖对象。普通高中国家助学金平均资助标准为每生每年2000元，各学校结合实际可以分为2档至3档，建档立卡贫困家庭学生原则上享受最高档次。

【中职教育】

●国家助学金

资助对象是有正式学籍在校的全日制扶贫开发连片地区或涉农专业的一、二年级所有学生及非涉农专业家庭经济困难的一、二年级学生。资助标准为每人每年2000元。资助比例为一、二年级在校生总数(扣除涉农专业及连片特困地区学生数)的15%，在籍在校全日制建档立卡贫困家庭学生为资助全覆盖对象。

●免学费

对象为具有正式学籍的全日制在校学生。免学费标准根据学生类别及专业不同，按照每人每年1200元至2100元不等标准执行(普通中专根据专业不同每年标准为1700元到2100元，职业高中、职业中专、成人中专等为1200元)。

【高等教育】

●新生路费

资助对象是入学前户籍在我市、当年被高校录取的家庭贫困的大学新生。资助标准为每生一次性资助路费，省外高校1000元，省内高校500元。重点优先资助建档立卡、低保等贫困家庭学生。

●生源地信用助学贷款

凡入学前户籍在我市、考入教育部备案高校的家庭贫困的大学生(含大学本科生、专科生及研究生)，可办理生源地助学贷款。贷款额度为学费加住宿费之和，普通本、专科学生每人每年最高可贷款8000元，研究生最高可贷款12000元。

此外，学生也可通过高校申请国家助学金，争取获得国家奖学金、国家励志奖学金。国家助学金以建档立卡贫困家庭学生为资助全覆盖对象。对完成学业仍有经济困难的学生，各高校通过安排勤工助学岗位、发放特殊困难补贴等措施。特别困难的新生可通过“绿色通道”直接办理入学手续，确保入学前、入学时和入学后“三不愁”。

申请流程

市教育局学生资助管理中心相关负责人介绍，几类资助的申请流程大致相同。学生和家长可参考以下步骤进行申请：

1.新学期开学时，监护人向孩子就读学校、幼儿园提出资助申请，按要求提供扶贫部门认定的建档立卡贫困户相关证件，民政、残联部门等认定的低保证、残疾证等，并办理银行卡。

2.学校、幼儿园、市教育局学生资助管理中心等部门进行审核、公示后，确定发放名单。

3.资金发放至学生监护人银行卡上。（洛阳晚报首席记者 焦琳 通讯员 杜建芳 王小兵）