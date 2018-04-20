大连9岁患病女孩圆梦之旅 洛阳爱心车友助梦之行

一路向西，直到雪域高原，这是一名9岁女孩的圆梦之旅；一个多小时，看了古都最美季节里的国色天香，这是洛阳爱心车友的助梦之行。昨日，从大连出发途经洛阳、患有脊髓性肌萎缩症的小女孩舒馨，在这座城市留下了美好的回忆。

爱心人士和舒馨及她的妈妈(前排右一)合影

一路向西，直到雪域高原，这是一名9岁女孩的圆梦之旅；一个多小时，看了古都最美季节里的国色天香，这是洛阳爱心车友的助梦之行。昨日，从大连出发途经洛阳、患有脊髓性肌萎缩症的小女孩舒馨，在这座城市留下了美好的回忆。

9岁女孩的心愿：和妈妈一起旅行，看看祖国的美景

舒馨家住大连，是一名脊髓性肌萎缩症患者(英文名SMA)，这是一类由脊髓前角运动神经元变性导致肌无力、肌萎缩的疾病，目前没有特效治疗方法。她的妈妈王玉华说，孩子9个月大时被确诊病情，智力和言语交流没有问题，但生活无法自理、无法走路，因此自己要像面对婴儿一样精心照顾她。

令人欣慰的是，舒馨聪明活泼，躺在床上跟着妈妈学汉字，学会了读书和写作，也知道了外面多彩的世界。今年年初，舒馨告诉妈妈，她最大的愿望是和妈妈一起旅行，到云南洱海欣赏美景。

王玉华说：“如果只靠我一个人的力量，是不可能带她实现心愿的。”所幸，舒馨的心愿被大连一名网名叫“海豚”的公益人士偶然间得知，在和舒馨交流时，她的一句话——“我想看看祖国的美景，因为我是中国女孩”，打动了“海豚”，“海豚”决定帮她圆梦。

舒馨和妈妈开心赏牡丹

洛阳车友助力圆梦，10分钟报名人数超一倍

“海豚”既是一名公益人士，也是大连车友群“飙风马帮”的负责人。筹备了半个月，他发起一项名为“带SMA宝贝舒馨快乐中国行”的圆梦之旅——用1个月时间，从大连出发一路向西到达西藏，再到云南洱海，之后返回，沿途欣赏多个城市的美景，所需费用由车友们众筹负担。为此，“海豚”将自己的越野车后座改造成舒适的床铺，并带了两名专职摄影师，记录舒馨的每一个笑脸。

4月22日，“海豚”等人从大连出发，每到一处，都有当地的爱心车友对接；24日下午，他们到达洛阳。

其实，在“海豚”他们出发当日，这个圆梦故事就通过全国多个车友群的转发，传递给了洛阳的爱心车友，23日，“越野e族”车友会洛阳分队队长“光哥”在微信群发布消息，打算招募10辆爱心车，结果仅10分钟就有20多名车主报名，还有人负责安排酒店、联系牡丹园。

洛阳爱心车友“胡倩”“光哥”（右）抬舒馨上台阶

一个个“洛阳印象”，母女俩留下特殊回忆

此前，舒馨和妈妈从没见过牡丹；昨日上午，被“光哥”“胡倩”等人的爱心包围着的母女俩，留下一个个难忘的“洛阳印象”。

●印象一：

为节省时间，看牡丹的地点选在了距离连霍高速出入口不远的洛阳国花园。连日阴雨，牡丹开得怎么样，大家心里没底儿。昨日7时许，细心的“光哥”开车赶到园子，拍了几张牡丹盛开的照片发到微信群里，众人这才放心。10时30分许，当舒馨看到这些美丽的花朵时，开心地笑了：“真美，太漂亮了！”

●印象二：

舒馨坐的四轮推车约有70斤重，在赏花过程中，瘦瘦的“胡倩”一直推着车子，还不时停下脚步，轻声向舒馨讲解，引得舒馨咯咯直笑，话也多了起来，临别时，俩人已经成了朋友。

●印象三：

来洛阳，得让舒馨吃到洛阳的特色。有人专门用保温饭盒装了满满一碗牛肉汤，赏花路上一直掂着。看完花，拍完照，舒馨也饿了，喝着这爱意满满的牛肉汤，她笑得特别灿烂。

“陌生的爱心车友，是一路上最美的风景”

抱着舒馨在牡丹花丛中合影的王玉华，笑靥如花；背对着女儿，她却数次落泪。她说，从大连出发以来，她的内心久久不能平静，正是数不清的陌生人汇聚起来的爱心，让一个个不可能变成了可能，“每一站、每一座城市都很美，可这些陌生的爱心车友，是一路上最美的风景”。

“来到洛阳，我没有觉得陌生，和这些车友们在一起，是朋友，更像家人。”临别时，“海豚”告诉记者。昨日下午，“海豚”一行到达西安参观了兵马俑，依旧有当地的爱心车友迎接。在这里，我们也要和《洛阳晚报》的读者一起送上祝福，祝愿他们的圆梦之旅一路平安，一路快乐。（洛阳晚报记者 李岚/文 李卫超/图）