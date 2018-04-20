洛阳民警上班路上遇迷路老人 耐心交流送其回家

昨日，记者从瀍河派出所得知一件事儿：一位老人迷路，正在问路时，有民警正好经过，就送老人回家了。

昨日，记者从瀍河派出所得知一件事儿：一位老人迷路，正在问路时，有民警正好经过，就送老人回家了。

24日13时许，瀍河派出所民警杨卫军吃过午饭去单位，走到西闸口街与西新安街交叉口时看到，一位骑电动三轮车的老人在问路。老人询问“半个店村在哪儿？”，路人纷纷摇头。

杨卫军的老家在白马寺镇杨湾村，邻村就叫“半个店村”，于是他主动上前询问老人情况，得知老人姓金，86岁，中午在瀍河区启明东路的大女儿家吃过饭，本应往东走，却走错了方向，结果迷路了。

随后，杨卫军看上班时间还早，担心老人找不到地方，就骑三轮车送老人回其大女儿家，一路上，他担心老人在岔路口犯迷糊，将老人送到他大女儿手中后才放心离开。

送完老人，杨卫军不得不乘公交车赶往单位，还差点儿迟到。不过，这件事发朋友圈后，满是称赞，一名网友说得好，“所谓警民情，便是从这一点一滴的小事儿中积累起来的”。（洛阳晚报记者 山军伟 通讯员 李璐）