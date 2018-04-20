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洛阳男子深夜街头突发病 民警送医救治脱险
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-26 08:17

　绘图雅琦

　　24日，老城派出所民警告诉记者一件事儿：一名男子深夜躺在街头，我们问他怎么了，他说自己突发脑梗死。我们立即拨打120，将他送往医院接受治疗。

　　24日0时许，老城派出所民警接群众报警，说有一名男子躺在地上疑似犯病。民警赶到中州路与兴华街交叉口附近看到，一名中年男子侧着身子躺在地上，身边放着一根手杖。

　　“我们问他怎么了，他说感觉不舒服。”民警说，男子家住老城区吕氏街，他从家里出来，走到半路突发疾病，倒在地上无法移动。

　　男子说自己姓刘，58岁，有脑梗死病史。随后，民警拨打120，和市第一人民医院急救人员一起将其抬上救护车。

　　昨天下午，记者从市第一人民医院急诊科得知，刘先生正在住院治疗。医生提醒，大家平时要多注意身体的变化，定期体检。心脑血管疾病患者遇到紧急情况要学会自救，比如随身携带药物，出现不适及时服用并第一时间向最近的人呼救。此外，年长患者外出最好有家人陪同。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 李保宏）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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