洛阳天气：气温快速回升 明媚春光归来

我市今天多云到晴天，西北风3级左右，气温12℃到28℃；明天晴天到多云，西北风3级左右，气温12℃到26℃。

昨天上午下起零星小雨，到了下午雨变得稠密起来，好在今天就雨过天晴了。

市气象台预计，我市今天多云到晴天，西北风3级左右，气温12℃到28℃；明天晴天到多云，西北风3级左右，气温12℃到26℃。

中央气象台预计，随着降水过程结束，我国中东部大范围回暖开始。预计未来一周，东北地区、华北、黄淮多晴好天气，墒情适宜，利于旱地春播快速大范围开展。

在天气变化中，风起到很大的作用。事实上，风吹起来总是一阵强一阵弱，很少是同一个强度。为什么风吹起来一阵强一阵弱呢？这得从空气的乱流运动谈起。

空气流动并不按照直线方向，而是有大大小小涡旋的不规则运动，这种不规则运动就是空气的乱流运动。由于地表粗糙不平，接触地表的小团空气因地表摩擦作用而减速，且流速会发生差异从而产生大大小小的空气涡旋。

风遇到高楼、山丘等障碍物时，也会形成大大小小的空气涡旋。此外，空气涡旋还常常形成于地面受热不均、产生局部对流的地方，或者是两股流速不同、方向相反的气流之间。随着空气涡旋位置的不断变换，风一会儿强一会儿弱。

在地表粗糙、摩擦力大的地方，乱流运动强，风的阵性也强。因此，风的阵性在陆地上比海面上强，山区又比平原强。此外，它还和风速本身的大小有关，平均风速越大，风的阵性就越强。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖）