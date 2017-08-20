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洛阳职业技能提升补贴下月接受申请 今年补贴范围扩大
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-04-25 18:35

　　企业职工提升工作技能，不仅能满足个人工作需求，还能领取到由失业保险基金给予的400元至2000元不等的职业技能提升补贴，这样的福利您知道吗？今日，记者从洛阳市社会保险事业管理局获悉，下个月，我市上半年的职业技能提升补贴接受申请，只要符合相关条件，均可以由本人委托所属企业进行申请。

　　【哪些参保职工符合申领条件？】

　　去年下半年，为了调动企业职工提升职业技能的积极性,从源头上预防失业、稳定就业,河南省出台了《关于企业失业保险参保职工使用职业技能提升补贴有关问题的通知》，对符合条件的失业保险参保的企业职工实施职业技能提升补贴政策。

　　“去年，我市企业职工累计缴纳失业保险满36个月(含)以上，且从当年1月1日起，取得初级(五级)、中级(四级)、高级(三级)职业资格证书或职业技能等级证书的，可以申领该项补贴。而今年，我市将补贴对象的范围进行了扩大。”市社会保险事业管理局失业管理科有关负责人强调，在去年的基础上，今年我市将参加企业基本养老保险的自收自支事业单位、民办非企业单位也列入了补贴范围。

　　该负责人提醒，企业职工累计缴纳失业保险月数的计算以证书标注日期的上个月为准。

　　【申领时间有要求吗？】

　　“我市企业职工每年申请职业技能提升补贴都有固定时间，一般上半年在5月1日至31日，下半年在11月1日至30日。”该名负责人介绍，今年1月1日起取得职业资格证书或职业技能等级证书的企业职工，只要符合参保条件，均可以申请。

　　【怎么申领？】

　　该名负责人介绍，符合条件的企业职工在申领职业技能提升补贴时，只需“四步走”：

　　第一步，企业职工应于职业资格证书或职业技能等级证书核发之日起12个月内，由本人委托所属企业到“市民之家”(洛龙区开元大道与永泰街交叉口西南角)二楼B区社保窗口，申请领取职业技能提升补贴(各县区企业参保职工到企业参保所在地社保中心申报)。

　　第二步，失业保险经办机构受理申请后，在10个工作日完成企业职工职业资格证书或职业技能等级证书联网查询、失业保险个人参保信息比对和参保年限确认等工作。

　　第三步，失业保险经办机构将审核通过的企业职工名单，在洛阳市社会保险事业管理局官网上公示，公示期5个工作日。

　　第四步，公示结束无异议的，由市失业保险经办机构汇总向财政部门申请补贴。财政部门审核后由失业保险经办机构直接将补贴资金发放至申请者本人的银行帐户。

　　需注意的是，企业职工在申领补贴时，需要提交以下材料：申领人员身份证或社会保障卡原件及复印件，职业资格证书或职业技能等级证书原件及复印件，《企业参保职工技能提升补贴申领表》，申领人员失业保险缴费证明，网上职业资格认证截图(需单位盖章)。

　　【补贴标准如何划定？】

　　“根据参保企业职工取得的职业资格证书或职业技能证书等级、失业保险参保缴费年限的不同，补贴标准共划分为三个档次，企业职工按照对应档次领取400元至2000元不等的补助。”该名负责人说。

　　根据政策要求，补贴标准被划分为以下三个档次：

　　企业职工取得初级(五级)职业资格证书或职业技能等级证书的，累计缴纳失业保险费满3年不足6年的，补贴标准为400元；累计缴纳失业保险费满6年不足10年的，补贴标准为700元；累计缴纳失业保险费10年以上的，补贴标准为1000元。

　　企业职工取得中级(四级)职业资格证书或职业技能等级证书的，累计缴纳失业保险费满3年不足6年的，补贴标准为600元；累计缴纳失业保险费满6年不足10年的，补贴标准为1100元；累计缴纳失业保险费10年以上的，补贴标准为1500元。

　　企业职工取得高级(三级)职业资格证书或职业技能等级证书的，累计缴纳失业保险费满3年不足6年的，补贴标准为800元；累计缴纳失业保险费满6年不足10年的，补贴标准为1500元；累计缴纳失业保险费10年以上的，补贴标准为2000元。

　　政策对特殊人群也有倾斜。“对于城乡贫困家庭职工、本地区急需紧缺的职业(工种)，补贴标准在不超过最高限额的情况下比同档次人员提高30%。”该名负责人补充，同一职业(工种)同一等级只能申请并享受一次职业技能提升补贴。同一企业职工申请同一职业(工种)同一等级补贴时只能享受一次提高标准待遇。

　　若您还有其他问题，可拨打69933595进行咨询。(记者 郭瑛 通讯员 范广卿)
[ 责任编辑：马佳佳]
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