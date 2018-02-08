洛阳火车站将增开31趟临客 满足市民“五一”假期出行需求

今日，记者从洛阳火车站获悉,为满足市民及游客“五一”假期的出行需求，洛阳铁路部门将优化调整列车运行图和运力资源，增开临客31趟，其中洛阳龙门站18趟、洛阳站12趟、关林站1趟。

今日，记者从洛阳火车站获悉,为满足市民及游客“五一”假期的出行需求，洛阳铁路部门将优化调整列车运行图和运力资源，增开临客31趟，其中洛阳龙门站18趟、洛阳站12趟、关林站1趟。 洛阳网讯 今日，记者从洛阳火车站获悉，为满足市民及游客“五一”假期的出行需求，洛阳铁路部门将优化调整列车运行图和运力资源，增开临客31趟，其中洛阳龙门站18趟、洛阳站12趟、关林站1趟。 【洛阳龙门站】 G4015次(北京西-兰州西)、G4016次(兰州西-北京西)列车，开行日期为4月10日至5月7日； G9199次(郑州东-灵宝西)、G9200次(灵宝西-商丘)、G9205次(商丘-洛阳龙门)、G9206次(洛阳龙门-郑州东)列车，开行日期为4月28日至5月1日； G4017次(北京西-西安北)、G4018次(西安北-北京西)、G4019次(北京西-西安北)、G4020次(西安北-北京西)列车，开行日期为4月28日、5月1日； G9193次(商丘-洛阳龙门)、G9194次(洛阳龙门-郑州东)、G9195次(郑州东-洛阳龙门)、G9196次(洛阳龙门-商丘)列车，开行日期为4月28日至5月2日； G4611次(北京西-宝鸡南)、G4612次(北京西-宝鸡南)、D9275次(郑州东-三门峡南)、D9276次(三门峡南-郑州东)列车的具体开行时刻以12306或车站公告为准。 【洛阳站】 K5358次(灵宝-郑州) 、K5357次(郑州-洛阳)、K5360次(洛阳-郑州)、K5359次(郑州-洛阳)、K5368次(洛阳-郑州)、K5367次(郑州-洛阳)、K5370次(洛阳-商丘)、K5369次(商丘-洛阳)、K5387次(安阳-三门峡西)、K5388次(三门峡西-新乡)列车，开行日期为4月28日至5月1日； K4874次(三门峡西-信阳)、K4873次(信阳-三门峡西)列车的具体开行时刻以12306或车站公告为准。 【关林站】 K5343次(安阳-邓州)列车的开行日期为4月29日至5月1日。 据洛阳铁路部门预计，今年“五一”假期，洛阳火车站可能发送20.5万人，客流将以旅游流、探亲流、学生流为主，预计4月28日、5月1日，洛阳站、洛阳龙门站往返客流较为集中。 洛阳铁路部门在此提醒，计划利用“五一”假期出行的旅客，要尽量少携带行李物品，提前到车站换取纸质车票，注意核对车票票面信息(车次、乘车站、时刻、票价)及乘车站变化，自觉、有序的接受安全检查及实名制验证，确保出行的安全与顺利。此外，临客具体开行车次和日期请以12306网站和车站公告为准。(记者 郭瑛 通讯员 刘鹏 黄奕辉 穆肃)