互学互鉴助推互联网企业党建工作提质增效

近日，市委网信办组织互联网党建工作直接联系点企业，到哈他网络科技有限公司就企业党建工作进行观摩交流座谈，实地参观学习了哈他网络党建工作，听取了哈他网络党支部书记党建工作经验介绍，并结合各自党建工作实际，谈学习体会、找问题短板、话工作打算。此次观摩交流座谈为我市互联网党建工作直接联系点企业下一步党建工作提升指明了方向，明确了要求，提供了助力。

市委网信办组织各联系点企业座谈交流

近日，市委网信办组织互联网党建工作直接联系点企业，到哈他网络科技有限公司就企业党建工作进行观摩交流座谈，实地参观学习了哈他网络党建工作，听取了哈他网络党支部书记党建工作经验介绍，并结合各自党建工作实际，谈学习体会、找问题短板、话工作打算。此次观摩交流座谈为我市互联网党建工作直接联系点企业下一步党建工作提升指明了方向，明确了要求，提供了助力。

哈他网络党支部书记赵伟分享党建工作经验

为进一步加强互联网企业党建工作，市委网信办积极探索，选取确定洛阳网、洛阳广播电视台新媒体中心、洛阳哈他网络科技有限公司、河南本易信息工程有限公司、洛阳魅力网络信息服务有限公司(爱洛阳网)、洛阳市青峰网络科技有限公司、洛阳市加速度计算机技术有限公司、澳凯富汇信息技术股份有限公司8家互联网企业作为党建工作直接联系点。从抓直接联系点党建工作入手，督促指导各直接联系点先行一步、深做一层，辐射带动全市互联网企业党建工作整体提升。

作为互联网企业党建工作直接联系点之一的洛阳哈他网络科技有限公司，是一家集瑜伽用品设计研发、生产销售、仓储物流和行业新媒体运营的互联网企业，创立于2006年，现有员工520人。公司党支部成立于2012年，现有正式党员63人，预备党员3人。近年来，该公司坚持“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，把党建与企业生产经营、文化建设相融合，实现党建工作与企业生产经营“同频共振”。一是营造浓厚党建工作氛围，通过在党员职工工牌上添加“党徽”，设置“党员先锋岗”，制作佩戴“共产党员”袖章和胸章，制作党建宣传展板等措施，把“红色基因”融入企业发展血脉。二是加强党员教育管理，常态化开展“亮身份、当先锋、树形象”活动，在新员工入职表上增设“是否党员”项目，创新制定党员积分管理办法并于晋级评优挂钩，激发党员主动亮明身份，以党为荣，发挥作用。三是丰富党组织活动，谋划开展了“一句誓言一支战歌”活动，通过唱红歌、诵读红色经典、回顾革命征程等方式，增强了党员队伍凝聚力、战斗力。四是创新开发“党建云阵地”，依托互联网技术优势，把阵地建在了云端，党员可及时了解、掌握党建方面的最新信息，利用工作和生活的“碎片时间”进行阅读、交流、点赞，并纳入积分管理，极大调动党员学习积极性。五是塑造党员先进典型，用榜样的力量示范带动其他员工，形成了比学赶超、昂扬向上的干事创业氛围。六是强化党建经费保障。企业出资人高度重视党建工作，积极落实党建工作经费税前列支，逐年加大党建经费投入，为企业党建工作提供了充足的经费保障。支部成立以来，哈他网络因党建基础扎实、组织活动丰富、组织凝聚力强、党员作用发挥明显，多次被上级党委评为“先进基层党组织”。中央、省、市有关领导相继到哈他网络调研指导党建工作，并给予了高度评价。哈他网络已成为我市互联网企业党建工作的样板和标杆。

哈他网络开展“一句誓言一支战歌”活动

在认真听取哈他网络党支部书记介绍党建工作经验后，参加座谈的各直接联系点企业纷纷表示获益匪浅、备受振奋，进一步加深了对互联网行业党建工作的认识，感受了党建“红色引擎”的强大力量。对比先进，明晰了差距、看到了短板；学习典型，鼓舞了干劲、明确了方向，今后，将以哈他网络为标杆，争取党建工作上新台阶。

市委网信办有关负责同志最后指出，新时代加强互联网企业党建对坚持党的全面领导、加强长期执政能力建设，对网信事业健康发展乃至互联网企业本身的发展都有重要意义。各联系点企业要深刻把握新形势、新任务、新要求，切实提高思想认识，以哈他网络为榜样，按照“五个有”标准做好党建各项工作。一是有氛围，要进一步加强党建氛围营造，推动党建元素入目入脑入心，进而增强党员荣誉感，引导党员亮身份、作表率，吸引普通职工积极向党组织靠拢。二是有载体，要创新思维，灵活运用载体激活党建活力，企业要充分发挥各自特长、优势，坚持线上线下相结合，通过形式多样的党建载体，激发党员职工干事创业热情。三是有活动，要把党组织活动与业务活动相结合，通过举行形式多样、丰富多彩的党建活动，不断增强党组织向心力凝聚力和战斗力。四是有制度，要健全完善党员管理、党组织生活等各项制度，开动脑筋，将党建工作制度与企业生产经营制度有机结合，推动党建工作有章可循、常态长效。五是有典型，要善于发现典型、培育典型、宣传典型，充分发挥先进典型的示范带动作用，激发党员职工的争先创优意识。