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汝阳双丰村：种植中药材 托起脱贫梦
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-25 09:26

　　雨水生百谷，播种正当时。

　　4月20日上午，正值谷雨时节，记者与市食药监局药品不良反应监测中心主任、汝阳县小店镇双丰村驻村第一书记周富宝，爬上位于汝阳县县城东的云梦山山坡看到，双丰村村民正把一段段丹参种根埋进土壤，也播种下了脱贫致富的希望。

　　像其他山村一样，双丰村少有平整的耕地，村民只能靠山靠天吃饭。在这片山地上，村民曾经种植过玉米、小麦、红薯、花生等，但由于土地贫瘠，也没有灌溉条件，风调雨顺的情况下，一亩地一年的收成也不到1000元，要是遇上干旱基本上就要绝收。

　　“要想脱贫致富，光靠这些传统农业可不行，得寻找新的出路。”周富宝说，结合市食药监局职能，他请来中药材种植专家进行实地考察，并对土质、光照、水源等自然条件进行综合分析，最后决定发动村民种植丹参、决明子这两种中药材。

　　“选择种植这两种中药材就是因为它们对土质、墒情要求不高，能适应比较恶劣的生长环境，在其他庄稼绝收的情况下，它们能够相对正常的生长。”周富宝说，他带领村民到嵩县、孟津等地考察后了解到，当地丹参种植在旱季每亩收入也有上万元。

　　为了将村民的种植热情调动起来，周富宝又通过市食药监局帮村民联系了相关药品生产企业。这些企业和村里签订了药材收购协议，并将定期派专家到村里为村民进行种植技术指导。

　　“市场价格好的情况下，企业将按市场价收购，市场行情一旦波动，企业会按照高于市场价的保底价进行收购，保障村民的收益。”周富宝说，经过宣传发动，今年双丰村准备种植丹参300亩、决明子100亩，村里的部分贫困户也参与其中，种植成功后，将会形成更大的带动效应，预计会有更多的村民参与种植。

　　播种丹参种根，不需要太复杂的技术，也不费太多的体力，这对双丰村的贫困户郭武建来说再合适不过了。

　　“俺以前在外打工摔伤过，干不了重体力活，家里7口人的生活重担全落在俺媳妇肩上，这回俺也有能力帮她分担分担了。”郭武建说，种植有专家指导，销售有固定渠道，他对种植中药材信心满满。他打算在家里的2亩山坡地里全种上丹参，不忙的时候再到种植大户的地里帮忙，多挣一份儿工钱。

　　再过20多天，村民们脱贫致富的希望就会在山坡上发芽……（洛阳日报记者 郭秩铭 通讯员 陈翔 文/图）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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