洛阳“牡丹杯”经典诵读大赛举行颁奖典礼

22日下午，我市首届书香洛阳“牡丹杯”经典诵读大赛汇报演出暨颁奖典礼举行。
22日下午，我市首届书香洛阳“牡丹杯”经典诵读大赛汇报演出暨颁奖典礼举行。
现场对获奖者代表进行表彰。汇报演出作品既有古典韵味浓厚的《美哉诗经》《曹操诗三首》《岳阳楼记》，也有反映洛阳如画美景的《伊洛春韵》《美丽洛阳》。
本届大赛由市委宣传部、市委市直工委、市文广新局、市教育局主办，市图书馆承办，旨在以文学经典诵读比赛的方式，引导市民充分感受中华优秀传统文化的魅力，展示积极向上的精神风貌，助力书香洛阳建设。
大赛历时近两个月，共吸引2万多人参加。经过初选、复赛、决赛，73个组织和个人分获一、二、三等奖。
市委常委、宣传部部长杨炳旭等参加相关活动。（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 张秀敏）
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