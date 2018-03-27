洛阳市政协召开主席会议

昨日，市政协主席刘应安主持召开市政协十二届五十次主席会议，传达学习省长陈润儿莅洛调研指示精神、市委常委(扩大)会议精神。 昨日，市政协主席刘应安主持召开市政协十二届五十次主席会议，传达学习省长陈润儿莅洛调研指示精神、市委常委(扩大)会议精神。 会议强调，全市政协组织、广大政协委员和政协机关干部，要认真学习贯彻陈润儿省长指示精神和市委常委(扩大)会议精神，切实提高认识、提升站位，联系实际、聚焦聚力，推动省委、市委部署落实落地。要聚焦脱贫攻坚强监督、促落实，把打赢脱贫攻坚战作为树牢“四个意识”的重要实践，认真落实市委和省政协的要求部署，切实做好全市政协组织脱贫攻坚民主监督工作。要聚焦脱贫攻坚建真言、献实策，发挥政协组织人才荟萃、智力密集优势，积极为精准扶贫把脉探因、建言献策、防错纠偏、加油助力。要聚焦脱贫攻坚尽到责、尽好责，强化担当，加压鼓劲，真正把脱贫攻坚责任抓在手上、扛在肩上、落实到具体行动上。要聚焦脱贫攻坚添助力、聚合力，持续开展好“双创双争”活动，积极引导各界别政协委员立足本职，发挥优势，为脱贫攻坚作贡献。要聚焦脱贫攻坚改作风、转作风，深入落实市委、市政府“一转三推进”工作部署，以作风攻坚助推脱贫攻坚，坚决打好脱贫攻坚这场硬仗。 会议还研究了其他事项。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 冯波）