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洛阳市人大常委会党组召开理论学习中心组集中学习会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-25 09:11

　　昨日，市人大常委会党组理论学习中心组举行集中学习(扩大)会议，传达学习省委书记、省人大常委会党组书记王国生在省人大常委会党组(扩大)会议上的讲话精神和省长陈润儿莅洛调研指示精神，以及21日召开的市委常委(扩大)会议精神，研究市人大常委会贯彻落实意见。

　　市人大常委会党组书记、主任李少敏主持并讲话。会上，大家集中收看了中国政法大学教授薛小建在市委中心组集体学习(扩大)报告会上作的《2018宪法修正案解读》报告录像。

　　会议强调，要始终树牢“四个意识”，自觉坚定维护习近平总书记的核心地位，切实把思想和行动统一到党中央重大决策部署上来，坚定人大工作正确政治方向。要始终秉持宪法精神，把学习贯彻新修订的宪法与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神结合起来，强化宪法宣传和宪法实施，不断提高运用法治思维和法治方式解决问题的能力和水平。要始终坚持围绕中心、服务大局，依法履行人大各项职能，着力推动党委重大决策部署的贯彻落实。要始终注重作风建设，持之以恒反“四风”、改作风，积极营造风清气正的政治生态，大兴学习之风、调研之风、实干之风，以昂扬的精神状态和踏实的工作作风推进人大工作有序有效开展，为加快建设副中心、打造全省增长极做出更大贡献。 （洛阳日报记者 白云飞 通讯员 何燕）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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