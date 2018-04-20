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偃师市因工作推进不力被约谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-25 09:09

　　按照市委常委会安排，昨日下午，市委副书记、市长刘宛康代表市委、市政府约谈工作推进不力的偃师市委、市政府主要负责同志。市委常委、常务副市长吴孟铎主持会议。

　　去年10月，我市召开县域经济发展工作座谈会并印发《中共洛阳市委洛阳市人民政府关于加快推动县域经济发展壮大的实施意见》。今年3月，市委督查室对各县(市)落实情况进行了督查，发现偃师市对县域经济重视程度不够、工作推进不力，未按要求出台本地县域经济发展的实施方案，县域经济发展中存在比较突出的问题。

　　刘宛康指出，全市县域经济发展工作座谈会对加快县域经济发展的重要性、紧迫性进行了反复强调，要求各县(市)和相关部门进一步树牢“四个意识”，加快补齐发展短板，提升综合承载能力，增强使命担当，不断发展壮大县域经济，为推动全市经济社会发展夯实基础，并提出了发展县域经济的四条路子和五个方面重点工作。在全市上下大抓县域经济的情况下，第一季度偃师市多项经济指标排名全市靠后，暴露出了诸多问题。偃师市委、市政府要切实增强政治意识、大局意识和担当意识，充分认识县域经济发展的重大意义，知耻后勇、奋起直追，跳出偃师看偃师、一心一意谋发展，让“排头兵”这个称号名副其实，决不能再拖全市经济发展后腿。要认真传达、贯彻、落实全市县域经济发展工作座谈会精神和市委、市政府关于加快推动县域经济发展壮大的实施意见要求，结合偃师实际，逐条细化分解，制定工作措施，确保落实到位。要坚持问题导向，针对思想上、工作上、作风上存在的问题，认真开展自查，有的放矢加以整改，尽快扭转被动局面，力争第二季度取得好的成绩，为洛阳市经济社会持续健康发展做出应有贡献。

　　偃师市委主要负责同志作了表态发言，表示将深刻吸取教训，举一反三，狠抓落实，确保洛阳市委、市政府决策部署不折不扣落实到位。（洛阳日报记者 孙自豪）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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