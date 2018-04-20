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工商银行洛阳分行“大行工匠”邵丽凤：做实做细工作 干出不凡业绩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-25 08:57

邵丽凤耐心服务客户

　　邵丽凤，1968年出生，中共党员，现任九都白马支行行长。

　　邵丽凤1988年参加工作，从基层员工直到网点负责人，换了多个岗位。她勇于挑重担，多次到发展受阻网点担任负责人，把濒临撤并的网点带入正常发展轨道。她多次获得“市行零售业务优秀网点负责人”称号，她负责的网点也获评“储蓄存款新增20强网点”。

　　邵丽凤凭着对工行事业的强烈责任感严格履行自己的岗位职责，把对事业的热爱默默地熔铸于日常工作中，从自己做起，从点滴做起，勤勤恳恳，任劳任怨，在平凡的工作中取得了出色成绩，多次被评为市行先进工作者，市行优秀党员，连续在2015年、2016年年度考评中被评为“年度优秀”。去年，她所负责的白马支行金融资产较去年年初新增5690万元，存款较去年年初新增3029万元，新增有效客户778户，新增日均1万元以上客户240户，新增日均5万元以上客户126户，新增财富客户7户；公司存款余额630万元，较上年新增165万元，开立对公结算账户23户，新增代发工资单位1户。当年，该行在总行网点五级分类评定中连续三个季度保持一级网点水平，在市行储蓄存款考核中名列前茅。

　　邵丽凤用自己的实际行动树立了工行网点的良好形象，她立足于平凡的岗位，带领着自己的团队，把工作做实、做细、做好、做强，用自己平凡的工作，为工行发展添砖加瓦。（李鹏 刘毓晖 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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