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栾川县采取有力措施唤醒党员责任意识 激发实干担当精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-25 08:55

　　“这块党员的牌子，要擦亮，更要发挥作用。”昨日，在栾川县庙子镇庄子村，党员朱淘利指着自己家门头上挂起的“党员农家宾馆示范户”标牌自豪地说。

　　党员意识，是党员个体对党员属性、责任的理性认同和自觉把握，也是党员做人做事的标准。今年以来，栾川县把唤醒党员责任意识、发挥党员先锋模范作用摆在更加突出位置，采取有力措施推动广大党员亮身份、强党性、争先锋，在脱贫攻坚等工作中起到模范作用。

　　牌子挂在门上，责任记在心上

　　在庙子镇庄子村，朱淘利经营着一家农家宾馆。这几年，栾川乡村旅游快速崛起，朱淘利沾了光，腰包也鼓了起来，成为村里有名的“朱经理”。

　　前不久，为了进一步强化党建引领作用，调动党员参与旅游发展、脱贫攻坚工作的积极性，栾川县根据热心公益带头、遵规守纪带头、公道实价带头等“十个带头”标准，在全县评选、命名了首批93户党员农家宾馆示范户。

　　朱淘利没想到自己的农家宾馆能成为示范户。他说，牌子一挂，他顿时感觉到，在党组织眼里，自己并不是一般群众，而是有责任有义务的党员。

　　栾川县委组织部有关负责人说，示范户不但要在旅游接待服务工作中领先，当好服务游客的表率，更要在带领村民致富、发展农家乐经济中当好榜样。

　　据介绍，栾川县将对“党员农家宾馆示范户”实行动态管理，结合现实表现、游客评价和群众反映情况，对符合标准的党员农家宾馆授予示范户标牌，对不符合标准的坚决摘牌。

　　“牌子挂在门上，责任记在心上。”朱淘利说，如果这块牌子被摘掉，那就太丢人了，作为党员，他知道自己接下来该干啥。

　　业绩晒在墙上，担子挑在肩上

　　走进栾川县栾川乡双堂村党群服务中心，宽敞明亮的便民服务站内，值班村干部正在为几位村民办理业务。内一侧，一块公示展板十分引人注目。

　　“这是我们村的历任党支部书记业绩图，这可不是闹着玩的，我要是干不好，群众一定戳脊梁骨。”刚刚当选双堂村党支部书记的常院康坦言，有了这张业绩图，绝不能碌碌无为。

　　实施历任村党支部书记业绩图工程，是栾川县激发农村党支部书记责任意识和实干担当精神的创新举措。

　　栾川县委组织部负责人说，农村干部文化水平参差不齐，个别村干部安于现状，干事创业劲头不是很足。为此，栾川县将全县213个行政村(社区)改革开放以来历任党支部书记任职期间实施的饮水工程、修路架桥、招商引资、发展经济、为群众办实事办好事等方面的工作，一一进行登记并整理完善，制成大幅展板公开展示，目的就是要改变有些村干部“不求无功，但求无过”的消极观念。

　　栾川县冷水镇南泥湖村党支部书记李广说，业绩晒在墙上，担子挑在肩上。“一任接着一任干、一任更比一任强才行。”他说。

　　待遇平步直上，激情永在路上

　　“干与不干一个样，干多干少一个样，干好干坏一个样”，一直是农村干部队伍建设中存在的一大顽症。

　　结合村(社区)“两委”换届选举工作，栾川县出台了一系列农村基层干部激励保障机制，充分发挥他们在推进脱贫攻坚、实施乡村振兴战略中的“领头羊”作用。

　　今年，栾川县按照上年度农民人均纯收入两倍标准为村党支部书记发放工作报酬，其他村干部工作报酬也相应提升。同时，根据经济社会发展情况对村干部工作报酬进行动态调整。此外，该县还根据农村党支部每年年终星级评定情况，对评定为“五星级”的示范型党支部，将下年度村干部工作报酬集体上浮10%。

　　栾川县还探索实行了农村党支部书记上划县委组织部统一备案管理制度，“一人一档”，加强对村党支部书记的管理监督考核。对优秀党支部书记，优先作为各级“两代表一委员”和优秀党员、劳动模范的推荐人选，不断拓展农村党支部书记发展空间。

　　“如今，我们村党支部书记由县委组织部管理，咱们也成了‘县管干部’，待遇真是平步直上，小康路上我们咋能没有激情？”提到这些，常院康信心满满。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 李艳 张耀）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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